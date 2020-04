Les compareixences de verd caqui no funcionen, Sánchez

260x366

La caverna vol i dol. D’una banda, desitjaria que Sánchez es plegués a les demandes d'Isabel Díaz Ayuso, que és presidenta de la Comunitat de Madrid però, sobretot, presidenta a l’ombra dels que no poden pair que governi el PSOE, i menys amb Podem. Al mateix temps, voldrien aprofitar aquesta crisi –qualsevol crisi, de fet– per instar un moviment recentralitzador en la governança espanyola. La Razón titula aquest dijous "Desescalada a cegues: la Moncloa demana a les comunitats el seu pla". La imatge és clara. No hi ha ningú al volant. Però ¿correspon això a la realitat? Al capdavall, un dels titulars de primera pàgina d’ El Punt Avui és "Sánchez mantindrà centralitzat el control de la desescalada". La gestió és erràtica i, sovint, fa la sensació que el govern central denega mesures proposades per Catalunya només per venir d’on venen. I per evitar portades com les de La Razón.

L’estratègia ja l’hem vista mil cops. Per molt que tenyeixis les teves compareixences de verd caqui, la mera consulta a les autonomies –una cosa ben raonable, tenint en compte que tenen més coneixement de cada territori– es converteix en una traïció essencial que serà esgrimida per escorar uns quants vots a la dreta. Potser per vendre algun diari més, però intueixo que el retorn de totes aquestes portades no ve necessàriament per la transparent via de la venda al quiosc, sinó que segueix circuits més opacs i tortuosos.

Àlbum de titulars

La tercera notícia més vista del dia a la web de la BBC és un vídeo de 19 segons titulat "Meghan tanca la porta d’un cotxe". S’entén que la presumpta gràcia és que un royal no es rebaixa a aquestes menudeses plebees. Però que això estigui al podi... Estem a tres setmanes de confinament de passar-nos YouTube.