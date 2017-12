La competició interna en els dos blocs s’imposa en la campanya, i quatre claus del dia més

1.

La competició interna en els dos blocs s’imposa en la campanya. Els partits assumeixen que només podran guanyar espai electoral buscant el vot dels seus aliats.

2.

Esade alerta del cost de la independència en plena campanya. Avisa que el 46% de les inversions estan congelades, i mentrestant la creació d’empreses no remunta.

3.

“La unilateralitat és la via menys desitjable, no l’he defensada ni ara ni mai”. Entrevista a Carles Mundó, número 5 per Barcelona a la llista d’ERC.

4.

Detenen un dels condemnats pel cas Ciutat Morta per la mort d'un home a Saragossa. A Rodrigo Lanza l'acusen de colpejar la víctima, que portava uns tirants amb la bandera espanyola.

5.

El govern de l’Aragó treu pit pel retorn de les obres. Sixena exposa amb orgull algunes peces i el Museu de Lleida comença a pensar com omplir el buit.