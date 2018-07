260x366 portada razon 31/7/18 portada razon 31/7/18

Per què no va esclatar el conflicte del taxi amb Rajoy? És el que rumio cada cop que algú em diu que aquest és un assumpte de classe. Suposo que volen dir de classe treballadora, però jo diria que al moll de l'os el que hi ha és un joc especulatiu permès amb les llicències (que costaven 3.500 euros abans de liberalitzar-se, i ara es venien per 130.000) i la conseqüent castanyada que el preu d'aquesta llicència pateix si entren nous agents (que, d'altra banda, perverteixen la noble opció de l'economia col·laborativa). En tot cas, es nota que les mobilitzacions s'exploten més en els diaris de dretes que en els d'esquerres. Només cal veure com 'El País' intenta treure pressió. Tot i que li dediquen la foto de portada –l'estampa resulta ineludible–, el titular és ben petit i de neutralitat del BOE: "Els taxistes mantenen la protesta". Una 'no-news'. Cap referència al titular al paper de Foment en l'afer. Cosa que sí que fan els altres, ni que sigui per no posar-se d'acord. A l''Abc' parlen del "fracàs de les negociacions de Foment", mentre que 'El Mundo' titula "Els taxistes dobleguen Foment després de bloquejar les grans ciutats". Diuen el contrari, però persegueixen el mateix objectiu. En el primer cas, es tracta de lligar les paraules "Foment" i "fracàs"; en el segon –sempre més subtil 'El Mundo'– es vol catalitzar l'emprenyamenta dels que pateixen el col·lapse cap al govern, que s'ha doblegat. 'La hombría', mai gaire lluny del periodisme de Madrid.

Però és 'La Razón' qui treu el santcristo gros: "Els taxistes amenacen amb bloquejar Espanya". Retòrica d'estat d'excepció per preparar allò que més plau al diari, que és la repressió, si pot ser amb amanida de garrot inclosa. De moment, és l'únic diari que demana canya i invoca Espanya al titular. Si en comptes de taxis fossin tractors independentistes, el to de la resta seria vagament diferent.