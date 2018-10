Un concurs per a joves que tenen coses a dir

TV3 estrena diumenge, a les 21.55, 'El got d’aigua', un concurs que posarà a prova les habilitats oratòries de vint joves d’entre 15 i 22 anys. El programa, presentat per Samantha Vall, portarà els participants a viure noves experiències, a partir de les quals hauran de construir un discurs d’un minut i mig que convenci els espectadors i el jurat que mereixen passar a la fase següent.

“Has de viure per poder-te explicar”. Amb aquesta frase resumeix Vall la filosofia que hi ha darrere del programa, creat pel departament de nous formats de TV3 i produït internament per la mateixa cadena. Per aquest motiu, en cada entrega la presentadora s’endurà els concursants, durant un dia, a descobrir una realitat allunyada del seu entorn habitual i que els permeti conèixer “gent interessant”, segons la directora de l’espai, Sònia Cansado. Per exemple, els participants tindran ocasió de treballar a la cuina d’un restaurant, de compartir activitats amb persones amb discapacitats o de col·laborar en projectes per a joves en risc d’exclusió social.

Aquestes vivències els serviran de base per elaborar el seu discurs, tot i que tindran llibertat total a l’hora de decidir-ne el contingut. “Volem que ens diguin la veritat, el que ells sentin”, explica Cansado. Per crear aquesta primera versió del text els concursants tindran un dia, i l’endemà mostraran la seva proposta a les dues 'coachs' del programa: l’actriu Alba Florejachs i la professora d’argumentació d’Esade Gemma Lligadas. Elles seran les encarregades d’ajudar-los a polir el discurs per fer-lo lluir al màxim quan el portin al plató, aproximadament una setmana més tard. “La Gemma es dedica a endreçar els discursos, a trobar de què volen parlar perquè la seva posició sigui clara –diu Florejachs–. I jo el que faig és buscar allò que els connecta de manera personal amb l’experiència perquè el discurs sigui universal”. “Quan descobreixen el seu punt de vista i hi connecten emocionalment, ens toquen a cadascun de nosaltres d’una manera transformadora”, assegura la intèrpret.

Tres fases i un guanyador

Finalment arribarà el moment de defensar el discurs al plató, davant del públic i d’un jurat format per les dues 'coachs' i una tercera persona provinent del món de la comunicació o de la interpretació, que canviarà cada setmana i que serà la primera a valorar les intervencions dels aspirants.

Durant la primera fase del concurs, que durarà quatre setmanes, els participants es dividiran en quatre grups, de manera que en cada entrega competiran cinc persones. D’aquestes, dues seran salvades pel jurat i una altra pel públic present al plató (no serà possible participar-hi des de casa perquè l’emissió no serà en directe, tot i que la directora reconeix que seria “interessant” poder conèixer també l’opinió dels espectadors). Els dotze aspirants que hagin superat aquesta primera fase competiran després a les semifinals, dividits en dos grups de sis, i la meitat arribaran a l'última fase del concurs, que ocuparà les últimes quatre setmanes. Aquí cada capítol acabarà amb l’eliminació d’un concursant fins que només en quedin tres, que s’enfrontaran en un últim programa del qual sortirà el guanyador. El premi per a l’escollit serà una estada a Silicon Valley, als Estats Units, dins del marc del programa de Comunicació i Emprenedoria de l’Obra Social La Caixa.

Al marge de la competició, cada capítol inclourà dues seccions. D’una banda, es recordaran grans discursos de la història, que seran analitzats pel professor de comunicació de la UOC Lluís Pastor i es comprovarà si són coneguts per la gent del carrer. I, de l’altra, personatges coneguts de diferents àmbits donaran consells als concursants per construir un bon discurs.

“Avui saber comunicar-se és molt important, a tots els nivells”, remarca el director de TV3, Vicent Sanchis. “La idea de fer un programa d’oratòria ens rondava des de feia temps”, diu Cansado, i afegeix: “Teníem clar que volíem joves, persones que encara estiguessin en formació. Hauríem pogut fer només universitaris, però crèiem que a l’ESO els bons oradors ja comencen a destacar. Volíem recollir el punt de vista dels joves sobre el món, perquè no és que siguin el futur, és que són el present”.