On són les condemnes mediàtiques per l'agressió policial a Jordi Borràs?

260x366 El fotoperiodista Jordi Borràs, agredit per un policia / @QUICOSALLES El fotoperiodista Jordi Borràs, agredit per un policia / @QUICOSALLES

Després de l'agressió d'un policia nacional al fotoperiodista Jordi Borràs, Albano Dante Fachin especulava què hauria passat "si un mosso d'esquadra fora de servei li parteix la cara a un periodista, posem de l''Abc', al crit de 'Visca Catalunya lliure'". Evidentment, la qüestió hauria ocupat totes les portades dels diaris de Madrid. ¿Què ha passat, en canvi, amb aquest evident atemptat contra la llibertat d'expressió? A 'El País' no ocupa ni una columna: apareix en una pàgina esquerra –menys llegides sempre que les pàgines dretes– i sense foto. A l''Abc' apareix també en pàgina esquerra, a sota de tot: dos tristos paràgrafs. I només es publica a la residual edició catalana del diari, no fos cas que a Espanya això pertorbés el croissant dels seus lectors. No trobo la notícia a les edicions en paper ni a 'El Mundo' ni a 'La Razón'. A Catalunya, les notícies tendien a ser més generoses i, en tot cas, molts opinadors han condemnat l'actuació d'algú que, com a idea, potser no mereix la placa policial que duia, juntament amb la navalla que va perdre mentre fugia.

Imaginad: un Mosso d'Esquadra fuera de servicio le parte la cara a un periodista, pongamos, del ABC al grito de "Visca Catalunya Lliure". (Hilo) — Albano-Dante Fachin (@AlbanoDante76) 17 de juliol de 2018

La premsa pot ser a vegades ridículament corporativista. I, en casos com aquest, acostuma a reaccionar ensenyant les dents si algú toca un periodista. Ho fa (o ho hauria de fer) per solidaritat i decència, però també per interès propi: el silenci acaba legitimant passivament aquesta coerció de la llibertat de premsa –encara més greu, venint d'un agent policial– per la via del cop de puny. Però aquí la víctima és un independentista i l'agressor un Policia Nacional. Toca mirar cap a l'altra banda i xiular. L'himne d'Espanya, per exemple. Però, durant el càntic i la vista girada, en aquest atrinxerament periodístic han perdut l'oportunitat de denunciar una nova mostra del deteriorament del sistema que creuen defensar.