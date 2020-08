'A Casa', o com el confinament acaba amb la felicitat dels finesos

Després d'Espanya i Polònia, Finlàndia debuta a la HBO Europe amb A Casa ( Eristyksissä), una sèrie de set capítols de menys de mitja hora sobre el confinament. Tot i que Finlàndia va ser considerat el país més feliç en tres ocasions, la pandèmia hi ha deixat empremta. L'eslògan de la sèrie, el primer capítol de la qual s'estrena aquest dimarts, és prou eloqüent: "Els canvis provocats per la pandèmia generen estrès i la gent el gestiona de maneres molt diferents". Cada capítol està dirigit per un cineasta finès de renom: AJ Annila ( The eternal road, Sauna, Jade Warrior), Aleksi Salmenperä ( Void, A man’s job), Alli Haapasalo ( Love & fury), Mikko Kuparinen ( Man in room 301, 2 nights till morning, Sirocco), Mika Kurvinen ( Invisible heroes), Teemu Nikki ( Euthanizer) i Marja Pyykkö ( Man and a baby).

Els directors van tenir llibertat a l'hora de triar l'enfocament i el gènere del seu treball i el confinament va fer que els rodatges fossin tot un repte. El treball de Mikko Kuparinen té un to satíric inspirat en les seves pròpies circumstàncies durant l'estat d'alarma i està protagonitzat per una parella que culpabilitza la pandèmia de tot el que els molesta. Pel que fa a Alli Haapasalo, va rodar al pis d'uns veïns amb un equip format per cinc dones i ella mateixa es va fer càrrec del càtering.

A Casa és una nova mostra de com el covid ha creat el subgènere de ficció confinada, amb precedents com el projecte espanyol homònim, Jo també em quedo a casa (TV3), Diarios de la cuarentena (TVE), Coronavídeos: historias confinadas, una producció d'El Terrat per a la xarxa, i The office, de Ben Silverman i Paul Lieberstein, que està en preparació.