La conjura per no trencar la màgia del rei Felip VI

Portada d'El País, 26 de desembre del 2018

Que els periodistes abdiquem del nostre deure i renunciem a explicar com s'ho fan els Reis d'Orient per repartir tants regals en una sola nit s'explica per la voluntat de ser còmplices del misteri. Però encara hi ha una cosa que resulta més entranyable i és com se segueix el joc a l'altre rei, el de la Zarzuela, fent veure que els seus discursos surten exclusivament del seu monàrquic magí, quan els adults saben que, en realitat, el govern espanyol supervisa el text que finalment serà llegit. Tenint en compte que l'executiu aprova amb dies d'antelació fins i tot les parauletes que s'han de pronunciar en la inauguració d'una fira comercial, podem intuir quina pressió s'aplica al missatge que oferiran (quasi) totes les televisions que participen d'aquesta il·lusió.

'El Mundo', per exemple, escriu: "El PSOE fa servir el discurs del rei per avalar la seva política a Catalunya". I sembla que se'n meravelli genuïnament! A veure: que el PSOE utilitza a favor seu un discurs sobre el qual tenia l'última paraula... És ben bé que el Nadal és època d'il·lusió. Però encara resulta més entendridor el titular "Torra rebutja la crida del discurs del rei a la convivència" que publica 'El País'. Primer, la manipulació òbvia: el president català no ha renegat mai del valor de la convivència, com se suggereix: només va recordar que el problema era de democràcia (i era inequívoc a què es referia, atès el nombre de vegades que el destinatari de la seva crítica s'ha sotmès a les urnes). Però, més enllà d'això, commou com fan passar per mandat reial el que no deixa de ser mer 'recadito' del PSOE. A banda que Felip VI, en matèria de convivència i després del 3 d'octubre de l'any passat, mereixeria ser conegut –per dir-ho en el fi llenguatge dels àlies reials– com a el Desacreditao. Però no passarà res d'això. La consigna és que no es trenqui la màgia.