El TC estudiarà la constitucionalitat de les sancions a mitjans imposades per la Junta Electoral

El Tribunal Constitucional (TC) analitzarà si l'article de la llei electoral que fixa les sancions a mitjans de comunicació per vulneracions de la campanya electoral és constitucional. El ple del TC ha admès a tràmit, per unanimitat, una qüestió d'inconstitucionalitat plantejada per la secció quarta de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem (TS), arran d'un recurs presentat pel diari Abc contra la sanció de 1.000 euros que li va imposar la Junta Electoral Central (JEC) per haver publicat una entrevista (amb fotografia a tota portada) a la candidata de Ciutadans, Inés Arrimadas, coincidint amb la jornada de reflexió de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21 de desembre del 2017.

Abans de prendre una decisió sobre aquest recurs, el Suprem va decidir al febrer demanar el parer del Constitucional respecte a l'article 153 de la llei orgànica del règim electoral general (Loreg), que és el que fixa les sancions per l'incompliment dels preceptes establerts a la mateixa norma, en relació amb diversos articles de la mateixa llei i de la llei de premsa i impremta. Com destaca el TS en el recurs, si el TC determina que l'article 153 va en contra de la Constitució, la sanció imposada al diari Abc s'hauria de declarar nul·la.

En una resolució aprovada aquest dimecres, però que s'ha fet pública avui dijous, el Constitucional indica que, amb l'admissió a tràmit de la qüestió plantejada pel Suprem, dona un termini de quinze dies al Congrés, al Senat, al govern espanyol i a la Fiscalia General de l'Estat perquè hi presentin al·legacions. Mentre no es dicti la sentència, de la qual serà ponent el magistrat Cándido Conde-Pumpido, el procediment al Suprem queda suspès.