El consum de televisió torna a la normalitat

Durant la setmana passada, cada ciutadà espanyol va mirar la televisió, de mitjana, durant tres hores i 57 minuts al dia. La dada supera en només 14 minuts el temps de consum televisiu del maig de l’any passat i iguala exactament la d’aquest gener. Si bé és cert que a l’hivern el temps dedicat a la petita pantalla sol ser més elevat que en èpoques de bonança meteorològica, la comparació demostra que el consum ha tornat a nivells propers als habituals, després d’haver-se disparat extraordinàriament a l’inici del confinament: entre el 16 i el 22 de març, durant la primera setmana completa de l’estat d’alarma decretat com a resposta a la pandèmia de covid-19, es va assolir un rècord històric de cinc hores i 25 minuts de televisió per persona i dia. En aquestes onze setmanes, doncs, el temps dedicat a aquest mitjà s’ha reduït en 88 minuts diaris per persona al conjunt de l’Estat.

Aquesta disminució, però, no ha sigut homogènia i, de fet, Catalunya és on menys s'ha notat la baixada de consum durant el desconfinament. Segons un informe de la consultora Barlovento Comunicación basat en els registres d’audiència de Kantar, al Principat la reducció ha sigut de 69 minuts per persona i dia, ja que s’ha passat de quatre hores i 50 minuts a tres hores i 41 minuts. El penúltim lloc d’aquest rànquing l’ocupa la Comunitat de Madrid, on la reducció ha sigut de 79 minuts (deu més que a Catalunya), mentre que a l’extrem contrari hi ha Astúries, on el descens ha sigut de més de dues hores (en concret, 128 minuts, pràcticament el doble que a Catalunya).

Això es pot explicar, en part, pel fet que els catalans van ser també els que menys van mirar la televisió en el moment que es va decretar l’estat d’alarma: els 290 minuts per persona i dia que es van registrar durant la tercera setmana de març queden molt per sota dels 325 de la mitjana estatal i gairebé una hora i mitja per darrere dels 370 minuts d’Astúries, on es va assolir la xifra més elevada. Malgrat tot, aquells 290 minuts van suposar un nou rècord històric a Catalunya, ja que van superar, per la mínima, els 289 minuts per persona i dia que a què s’havia arribat entre el 30 de gener i el 5 de febrer del 2012, quan el país es va veure afectat per una onada de fred siberià. Entre el 2 i el 8 de març d’enguany (l’última setmana completa abans de la declaració de l’estat d’alarma), el consum mitjà per persona va ser de 209 minuts diaris. L’increment registrat al cap de dues setmanes, coincidint amb l’inici del confinament, va ser, per tant, d’una hora i 21 minuts.

651x637

Però si al principi de l’estat d’alarma Catalunya es va situar a la cua de l’Estat pel que fa al consum de televisió, onze setmanes després està molt més a prop de la mitjana espanyola: entre el 25 i el 31 de maig cada català va mirar la televisió durant 221 minuts, mentre que al conjunt d’Espanya la xifra se situa en 237. El consum més baix, amb diferència, es va registrar a Navarra, amb 184 minuts diaris (37 menys que a Catalunya), mentre que al capdavant hi ha Castella-la Manxa, amb 261 (40 més que a Catalunya). Aquests 221 minuts de consum amb què es va acabar el mes passat se situen ja molt a prop dels registres habituals: la mitjana del maig del 2019 a Catalunya va ser de 215 minuts per persona i dia.

L’efecte dels canvis de fase

Catalunya és l’única comunitat on cada setmana de confinament el consum ha sigut inferior als set dies anteriors. En tots els altres territoris s’observa algun repunt, la majoria coincidint amb la tercera setmana (en què es va limitar encara més la mobilitat, amb la prohibició del treball presencial no essencial) o amb la quarta (que, a més d’aquestes restriccions, va coincidir amb la Setmana Santa). En canvi, a mesura que s’ha anat relaxant el confinament (amb el permís perquè sortissin els nens, l’autorització per passejar o fer esport i l’inici de les fases de la desescalada) el descens de consum s’ha accelerat.

El comportament, però, ha sigut molt diferent en funció de la comunitat. És remarcable, per exemple, la disminució de 45 minuts en el consum diari per persona que es va registrar a Cantàbria quan la comunitat va entrar en la fase 1; els 33 de la Rioja quan es van autoritzar els passejos, o els 28 del País Basc a l'accedir a la fase 2 (en tots els casos, en comparació amb la setmana immediatament anterior. En el cas de Catalunya, on el canvi de fases s’està fent en tres etapes diferents, no s’observen diferències tan clares. Tot i així, és cert que durant la segona quinzena de maig (quan es va activar l’anomenada fase 0,5 a Barcelona i l’àrea metropolitana, mentre la resta del país entrava o continuava en fase 1) el consum es va reduir en 24 minuts per persona i dia (va passar de 245 a 221), més de la meitat que en el global de les nou setmanes anteriors, en què la disminució va ser de 45 minuts.

Un maig de rècord

Malgrat aquest descens progressiu en el consum, que va portar a acabar el maig en xifres molt similars a les d’abans del confinament, les dades també indiquen que el temps dedicat a la televisió durant el global del mes passat va ser encara excepcionalment alt: al conjunt d’Espanya, cada ciutadà va mirar la televisió durant 260 minuts de mitjana cada dia, la qual cosa representa un rècord històric per al mes de maig, amb 13 minuts més que l’anterior màxim (corresponent al 2013) i 37 més que l’any passat. La xifra se situa, això sí, per sota del rècord absolut de l’abril (quan es va arribar a 302 minuts, és a dir, més de cinc hores, per persona i dia) i també dels 284 del març, un mes que només va estar afectat per l’estat d’alarma durant la segona meitat.