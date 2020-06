El consum de televisió creix en 51 minuts diaris durant l'estat d'alarma

El consum de televisió a Espanya ha crescut en 51 minuts per persona i dia durant les 14 setmanes que ha durat l’estat d’alarma per la pandèmia de covid-19. Segons un informe de la consultora Barlovento Comunicación, entre el 14 de març i el 20 de juny cada ciutadà de l’estat va mirar la televisió, de mitjana, durant 278 minuts diaris (és a dir, 4 hores i 38 minuts), mentre que l’any passat, en aquest mateix període, el temps de consum es va situar en 227 minuts per persona i dia.



La xifra s’ha anat reduint progressivament des dels 325 minuts de la primera setmana de confinament (del 16 al 22 de març) fins als 221 de la setmana passada, però encara es manté per sobre dels registres de l’any passat: durant els 20 primers dies de juny del 2019 el consum de televisió es va situar en 218 minuts per persona i dia, i aquest any ha arribat a 231, és a dir, 13 minuts més. Durant la segona quinzena de març, però, l’increment havia sigut de 89 minuts diaris.