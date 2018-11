Els consumidors no hauran de pagar el manteniment del Castor, i quatre claus més del dia

1.

Els consumidors no hauran de pagar el manteniment del Castor. El Suprem obliga l'Estat a tornar els 18 milions d'euros cobrats el 2014 i 2015.

2.

May aguanta malgrat les dimissions al seu gabinet. La primera ministra defensa l'acord de divorci amb la UE després de la baixa de dos ministres i dos secretaris d’estat.

3.

Les pluges se salden amb una víctima mortal. Troben mort l'home desaparegut quan intentava travessar un torrent a la Garrotxa.

4.

Els jihadistes del 17-A no seran jutjats per assassinat. Les acusacions demanaven jutjar-los per les 16 víctimes mortals i els ferits, però el jutge ho ha rebutjat.

5.

El millor Velázquez aterra al CaixaForum. El Prado porta a Barcelona set quadres de l'artista, el màxim permès.