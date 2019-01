Els consumidors de porno pagaran el mur de Trump? No, però tant se val

260x366

Confesso que, quan vaig llegir la notícia, em pensava que devia ser broma o exageració per buscar el clic i que, com a molt, em serviria per a l'àlbum de titulars amb el qual completo les columnes quan queden una mica curtes. Però no. La cosa va de veres: "Una llei a Arizona vol que els consumidors de pornografia paguin 20 dòlars per finançar el mur de Trump", publica 'Motherboard'. La idea del legislador que ho ha proposat és obligar els venedors de dispositius, si operen dins de les fronteres de l'estat, a incorporar un filtre que impedeixi connectar-se a webs amb pornografia. Si vols retirar la cortina, has de pagar els 20 dòlars, que servirien per al tram de mur que correspon entre Arizona i Mèxic. En realitat, fer pagar als consumidors de pornografia no és nou, sí que ho és destinar els diners a una mesura com l'infame mur.

Segons el mitjà, al darrere de la llei hi ha un activista peculiar, que es diu Chris Sevier, i que ha estat impulsant lleis com les d'Arizona en altres estats. En el seu temps lliure, va intentar casar-se amb un ordinador –com a protesta per la legalització del matrimoni homosexual– i va denunciar Apple perquè la considerava responsable de la seva addició al porno.

Llegeixo que aquestes lleis no prosperen, un cop arriben al final de la seva tramitació parlamentària. Però, probablement, l'efecte s'aconsegueix igual: es marca l'agenda informativa i es criminalitza una activitat legal i reglada, al marge del que pensi cadascú de la pornografia. S'aprofita el tabú per limitar els drets individuals i es crea una pressió social al marge del sistema legislatiu i executiu. És fer política, sense el sistema de garanties i contrabalanços de la política. És, en definitiva, una aresta més d'aquest populisme de dretes, de forca i torxa.