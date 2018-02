Unes lents de contacte que canvien la bandera del balcó del veí: l'últim anunci de 'Black mirror' de Netflix

Dos veïns d'edificis encarats surten al balcó i intercanvien mirades de complicitat. Un té una bandera espanyola penjada a la barana i l'altre té una estelada, però això no és un problema. Per què? Perquè tots dos duen posades unes lents de contacte futuristes que fan que vegis el que vols veure i no el que tens davant en realitat.

Es tracta de l'últim anunci de Netflix per promocionar una de les seves sèries més exitoses, 'Black mirror', cada capítol de la qual qüestiona fins on poden afectar-nos els avenços tecnològics en la nostra vida diària.

Fa uns mesos ja van fer servir imatges de la violència policial de l'1-O per anunciar l'estrena de la sèrie.