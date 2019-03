Els contractes de lloguer seran de cinc anys i no pujaran més que l'IPC, les notícies del dia en un minut

1.

Sánchez no limita el preu del lloguer ni impulsa beneficis fiscals pels propietaris que lloguin a un cost raonable. El govern espanyol aprova un nou decret que torna a allargar els contractes fins a 5 anys. El govern espanyol aprova equiparar els permisos de paternitat i maternitat a 16 setmanes el 2021. El decret preveu augmentar a 8 setmanes el permís per als homes aquest any i a 12 el 2020.

2.

Barcelona no descarta el peatge urbà en episodis de contaminació. La tinent d’alcalde Janet Sanz afirma que la restricció no es pot aplicar a curt termini.

3.

S'ha acabat la tercera setmana del judici al Procés i l'ARA respon els dubtes dels lectors: Quantes vegades pot declarar un acusat? Gemma Nierga: "En Cuixart ja no té por de res". Antoni Bassas conversa amb Gemma Nierga. La periodista acaba de publicar 'Tres dies a la presó', un llibre en què descobreix la figura de Jordi Cuixart.

4.

'Polònia' congela la col·laboració de Toni Albà arran del tuit sobre Inés Arrimadas. L'actor ha reaccionat demanant als espectadors que no facin boicot al programa.

5.

Us proposem 10 plans per al cap de setmana. Festes de Carnaval i cites gastronòmiques omplen els dos dies de festa. I abans de sortir de casa, consulteu la méteo en 1 minut: diumenge es tornarà a disparar la temperatura. La setmana que ve podrien arribar les primeres pluges