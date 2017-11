La molt convenient (però gasosa) conspiració russa

260x366 elpais elpais

“'Mucho ruso en rusia, muy buena la ensaladilla rusa, muy divertida la montaña rusa'”. Fins i tot l’impertèrrit Eugenio riuria de veure quina pel·lícula s’estan muntant els mitjans espanyols amb les famoses ingerències russes. A la portada d’‘El Mundo’: “La TV de Putin promociona els separatismes”. La realitat: han entrevistat Puigdemont. Com també a França, el Regne Unit o Bèlgica. Diu molt del model periodístic del diari, considerar que només hauries d’entrevistar els de la teva corda. Més. Acudit de ‘La Razón’: “Putin anirà de número 2 a les llistes d’ERC”. La realitat: les manifestacions públiques del Kremlin han estat contràries als interessos sobiranistes. Que Rússia manté una política sota mà d’influència a les xarxes socials és innegable. Ara bé, qualsevol anàlisi seriosa sobre el tema –i jo encara no n’he llegit cap– hauria de detallar efectes visibles d’aquesta suposada ingerència. Si no, és només un papus que se sacseja per fer creure que els dos milions d’independentistes ho són per flonjor mental d’haver fet cas d’uns quants robots de Twitter. És l’excusa per negar la brutalitat de les càrregues policials contra persones pacífiques que només pretenien votar. És un ‘teiatro’ perquè PP, PSOE i Cs puguin jugar, de franc, al joc de veure qui és més patriota espanyol.

Als Estats Units, on la pressió d’aquest exèrcit de ‘bots’ va ser brutal i les notícies falses sí que van córrer com la pólvora, no queda clar que tingués un efecte rellevant. Així ho detallaven dos investigadors de les universitats de Nova York i Stanford en un estudi fet amb rigor científic. Imaginem ara el presumpte esforç que poden haver fet a Catalunya, en comparació amb l’interès que tenien per fer guanyar Trump.

“'¿De qué parte de Rusia es usted?'”. “'De la Estepa'”. “'¡Muy buenos, los polvorones!'”