Les converses entre Nierga i Cuixart, a l’ARA

El 23 de novembre, el 5 de desembre i el 18 de desembre del 2018, la periodista Gemma Nierga va visitar la presó de Lledoners. Hi va anar per parlar amb Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, que des del 16 d’octubre del 2017 està en presó preventiva, acusat de rebel·lió i sedició, en un cas que s’està jutjant al Tribunal Suprem. D’aquestes converses n’ha sortit el llibre Tres dies a la presó. Un diàleg sense murs, que l’ARA oferirà als seus lectors el cap de setmana que ve per 17,90 euros.

Al llibre, editat per Rosa dels Vents, Cuixart parla dels orígens familiars i de la seva trajectòria, primer (des dels 16 anys) com a treballador d’una fàbrica, després com a empresari i finalment com a activista i membre de la junta directiva d’Òmnium, a la qual va accedir el 2010 abans d’assumir-ne la presidència el 2015. I, lògicament, també reflexiona sobre els fets del 20-S (que van motivar el seu empresonament), el referèndum de l’1-O, la declaració d’independència i el seu pas per les presons de Soto del Real i Lledoners.

En aquest sentit, Cuixart afirma: “He trobat la meva llibertat a la presó. En una situació adversa, m’he trobat a mi mateix. Soc més lliure dins de la presó que la gent que és fora. Ho soc parlant de política, ho soc perquè ja no puc patir pels altres”. Malgrat tot, el pres polític creu que encara passarà molt més temps entre reixes, i que la resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya trigarà a arribar: “Des d’un punt de vista polític, penso en el futur de Catalunya. I hem de tenir clar que la situació que estem vivint, malauradament, va per llarg”.