'Coolhunters' es cola a TV3 per fer-se seves les campanades

Patrick Urbano i Serapi Soler volen capitanejar les campanades de TV3. Els dos directors de Coolhunters estan disposats a desbancar "els presentadors de tota la vida", i per això han preparat un episodi especial de Nadal en què lluitaran per fer-se un lloc a l'Olimp de la televisió catalana. "No pot ser que el Tomàs Molina ho faci tot perquè és simpàtic. Nosaltres també ho som", diu Soler. El programa d'humor de TV3, produït per Mediapro Studio, s'endinsarà en les bambolines de la cadena amb un capítol de 45 minuts que s'emetrà el dimecres 30 de desembre a la nit.

"Serà un viatge pel món de TV3 amb moltes cares conegudes. Presentarem el Telenotícies, farem un debat amb la Pilar Rahola, cuinarem amb el Marc Ribas i crearem una sèrie de ficció amb el Joel Joan i els actors mítics de telenovel·les com Nissaga de poder i El cor de la ciutat", explica Urbano. "Volíem que hi sortissin com més famosos millor per ensenyar la cara més humana de les celebrities de TV3", afegeix Soler. La llista de convidats és llarga: Toni Cruanyes, Helena García Melero, Toni Soler, Mònica Terribas, Jordi Basté i Raquel Sans són alguns dels periodistes que hi participaran. "Hem crescut amb TV3, no venim a cremar la tele. Ens hi apropem des de l'admiració", subratlla Urbano.

Amb aquest episodi especial, Coolhunters deixa enrere les tendències i trepitja un nou territori que marcarà el futur del programa. "Fem un salt de contingut cap a l'entreteniment i el món de la televisió", afirma Soler, i Urbano rebla: "És el millor programa que hem fet mai". A banda d'aquest especial, també n'han preparat un altre que posarà el focus en el Nadal. "Parlarem del Tió, del Pare Noel, dels àpats i dels Reis. I entrevistarem l'Ada Colau per dir-li que ens ha robat el Nadal, perquè aquest any no tenim ni pessebre ni pista de gel", explica Urbano. Aquest capítol s'emetrà el dia de Nadal a les deu de la nit.

Un Nadal ple de poesia, música i humor

Més enllà dels dos especials de Coolhunters, TV3 ha preparat per a aquestes festes una programació farcida de propostes nadalenques. Dijous s’estrenarà la primera entrega de Nit de nits, un programa de quatre episodis dirigits per Lluís Danés que recolliran quatre nits de Nadal plenes de música, teatre, arts i poesia i que s’emetran en prime time. El primer capítol estarà conduït pel director i actor Josep Maria Pou, que relatarà un conte sobre un teatre abandonat on ha crescut un bosc nevat. Per aquest escenari, que comptarà amb una escenografia espectacular, hi passaran músics com Gemma Humet, Joan Dausà, Marina Rossell i el cor infantil del Raval.

El dia dels Sants Innocents arribarà la segona entrega, que girarà al voltant de l’humor i comptarà amb el Peyu com a mestre de cerimònies. El programa mostrarà la cara B del Nadal amb actuacions de Marc Parrot, Paula Valls, Joan Colomo i Beth Rodergas. En el tercer capítol, que es podrà veure l’1 de gener, l’actor Ivan Labanda es convertirà en un personatge màgic del bosc i organitzarà una festa de Nadal amb Gertrudis, Paula Valls, Elena Gadel i Cris Juanico. Nit de nits s’acomiadarà amb un episodi sobre la màgia que presentarà el Mag Lari el 5 de gener.

La programació nadalenca de la televisió catalana també compta, com és tradicional, amb un programa especial la nit del 31 de desembre. Aquest any les periodistes Lídia Heredia, Helena Garcia Melero i Cristina Puig seran les encarregades d’acomiadar el 2020 a TV3. La retransmissió començarà a tres quarts de dotze de la nit i tindrà lloc des del Parc del Tibidabo de Barcelona. El programa oferirà en directe les 12 campanades i l’espectacle pirotècnic amb el qual se celebrarà l’arribada del 2021. A Catalunya Ràdio les campanades aniran a càrrec d’Elisenda Carod, Elisenda Pineda i Charlie Pee, les tres presentadores de L’apocalipsi, que estaran acompanyades de Toni Cruanyes, Maria Fernández i Tomàs Molina.