23-F: el cop d'estat que molts creuen haver vist en directe

La memòria és una de les arts més creatives. Només cal veure com hi ha molts testimonis que asseguren haver vist, per televisió i en directe, el cop d'estat de Fernando Tejero el 23-F del 1981. Fernando Savater, Juan Marsé, Juan Diego o Juan Pablo Fusi són alguns dels que han relatat l'experiència de seguir l'evolució de la presa del Congrés al canal UHF aquella mateixa tarda. Però el director general de RTVE en aquella data, Fernando Castedo, nega que això fos així: "Em van anunciar que, amb tota probabilitat, un grup militar armat ocuparia la seu de RTVE. Tot això, unit a la lògica precaució pel que els podia passar als parlamentaris si donàvem les imatges, em va determinar a esperar fins que la situació s'aclarís. Per tot plegat, vaig decidir donar les imatges tan bon punt Tejero i els seus homes abandonessin el Congrés i no va quedar cap parlamentari dins del Palau de la Carrera de San Jerónimo. I així es va fer". És a dir, que les imatges no es van donar fins l'endemà. Els únics que les havien vist aquell mateix 23-F eren els periodistes de TVE, ja que les estaven gravant per donar en diferit la sessió en què s'havia d'investir Calvo Sotelo, i es van oferir pel canal intern de l'ens.

L'explicació més plausible per l'aparent lapsus de memòria és que les imatges en qüestió es van repetir fins a la nàusea a partir del 24 de febrer, de manera que molts devien acabar associant-les a la tarda dels fets. La història oficial afirma que, en directe, només es va poder seguir per la SER i per RNE.

Ara, posats a buscar tres peus conspiranoics al gat, també ens podem entretenir en especular per què un afer tan capital com la substitució d'un govern es va decidir –per vot unànime del consell d'administració de RTVE– de donar només en diferit.