La caverna i els herois del ‘fachaleco’

És bastant entretingut veure com la República de Madrid va prenent forma i els seus defensors mediàtics en creen la mitologia fundacional. Això explica tota l’atenció a les manifestacions del barri de Salamanca de Madrid. Però, per santa Ayuso, quan es parla d’aquesta Gàl·lia cañí convindria recordar que la mitjana de renda bruta –segons les declaracions a Hisenda del 2017– era de 91.154 euros, en una ciutat que en declara 38.224 euros de mitjana. Per tant, que La Razón tituli en portada "la revolució de les cassoles" fa una mica de riure. El Español ha fet un càlcul interessant: als carrers protagonistes de les protestes, el PP i Vox sumen el 84% dels vots a les passades eleccions.

La triple dreta mediàtica, esclar, està encantada amb aquests herois de fachaleco i olles de titani. "Blindatge policial per evitar les protestes contra Sánchez", titula sol·lícit l’ Abc. Quan els qui se saltaven el confinament no eren la gente bien, sinó els més vulnerables a Sevilla, l’edició d’Andalusia del diari escrivia un subtítol inequívocament crític: "Els barris més conflictius desobeeixen l’ordre de no sortir. El Comissionat de les Tres Mil demana la presència de l’exèrcit als carrers". No consta que el diari reclami la presència de militars al barri madrileny.

Les fotos de l’ Abc, per cert, evidencien que la tensió policial que volen vendre –repressió! càstig a la dissidència!– no s’aguanta per enlloc. Potser és que, amb ulls catalans i acostumat als cops de porra i pilotes de goma, no impressionen gaire les imatges d’un agent indicant amb la mà que, si no és molèstia, podria anar passant cap a casa. Però tant se val: no ha mancat qui ha relacionat la protesta del barri fetén amb el Procés. Sense comparar rendes ni números d'informes mèdics, esclar.