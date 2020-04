Denuncien les traves de les administracions als fotoperiodistes que cobreixen la crisi del coronavirus

El Col·legi de Periodistes de Catalunya i el Sindicat de Periodistes de Catalunya denuncien els "actes de censura prèvia" que han patit diversos fotoperiodistes que cobreixen la crisi del coronavirus, als quals "s'ha impedit l'accés a diverses instal·lacions dependents de diferents administracions públiques amb el criteri que es tractava d'imatges que no s'han de difondre".

En un comunicat conjunt, les dues entitats adverteixen que aquestes traves "impedeixen proporcionar a la ciutadania informació veraç sobre què està passant al voltant d'aquesta crisi sanitària" i lamenten que "les mateixes institucions públiques" que no han permès l'accés als "periodistes acreditats", faciliten posteriorment les imatges que aquests professionals pretenien captar. "Això vulnera clarament el dret a la informació i a la llibertat de premsa, ja que és la mateixa administració qui decideix quines imatges es poden veure i quines no", denuncien el Col·legi i el Sindicat.

Els organismes asseguren que aquesta situació no és generalitzada, però sí que es dona "d'una manera prou reiterada" perquè la seva queixa " sigui atesa per les administracions" i es donin "les instruccions necessàries perquè els professionals de la informació puguin treballar amb normalitat en el cobriment de la crisi sanitària". En aquest sentit, exigeixen "a totes les administracions públiques" que permetin als professionals de la informació " treballar amb la normalitat marcada per la situació sanitària per tal d'obtenir aquelles imatges d'evident interès informatiu que es produeixen a diferents equipaments públics i que han de servir perquè la ciutadania rebi una informació de més qualitat". Si els professionals de la informació van degudament acreditats i amb les proteccions establertes per les autoritats (mascaretes, guants i distància de seguretat, principalment), han de poder fer la feina amb total llibertat i responsabilitat professional", afirmen.

El Sindicat i el Col·legi avisen també que, "en un moment crític com l'actual", cal "més que mai defensar i respectar un dret humà universal com és el dret a la informació", i consideren que les situacions amb què s'han trobat alguns fotoperiodistes " no són acceptables en una societat democràtica". "Segons les denúncies que ens han arribat, en alguns casos de periodistes amb àmplia experiència internacional i treballant per a diferents agències internacionals, les limitacions a la captació d'imatges només les havien vist fins ara en països no democràtics", asseguren.