Una desescalada que fins i tot amoïna 'El País'

La desescalada genera dubtes, i la gestió jazzística de Sánchez, mestre improvisador, posa en dificultats els diaris més decidits a protegir-lo. "La desescalada, de principi al final", diu El Periódico, suggerint que el terreny està ja perfectament apamat i que el mapa és diàfan. Però a la resta del quiosc hi ha molt més escepticisme: "Les condicions de la desescalada alarmen els sectors econòmics" ( La Vanguardia), "Pimes i autònoms veuen inviable el pla de desescalada de Sánchez" ( El Mundo) o "Desconcert per la falta de concreció del desconfinament" (ARA). Fins i tot El País abandona el seu to amorós per obrir amb "El pla de desescalada genera inquietud en el món empresarial". El diari de Prisa ha acceptat els titubejos del govern central. Però l’economia és, encara, l’únic ressort que el fa saltar prou per alterar l’habitual calma editorial. El Periódico parla de la incertesa, sí, però ho relega al subtítol i ho exposa d’una manera prou críptica: "Els dubtes pràctics que el pla del govern planteja són lluny de l’eix de la confrontació política". És a dir, que els partits es queixen del govern Sánchez-Iglesias per vici.

Mentrestant, el monàrquic Abc posa foto dels reis en plena videoconferència i el titular "Objectiu: reflotar la imatge d’Espanya a l’exterior". La sensació, esclar, és que la imatge que s’intenta salvar no és la d’Espanya a l’exterior, sinó la de la mateixa Corona a l’interior, en una acció que té més de cosmètica que d’efectiva.

Però bé, ahir la portada era una cova vista des de l’interior, la sortida de la qual tenia forma d’Espanya. Així que, com a mínim, hi ha un guany en els nivells de psicotropia.

Àlbum de titulars

Líders demòcrates, cineastes de Hollywood i les xarxes de pedofília dels EUA es conjuren contra Trump per imposar un nou ordre satànic mundial. ( Alerta Digital. Kaboom!)