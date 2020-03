El coronavirus deixa sense doblatge les sèries de Movistar+ i la HBO

El confinament a causa de l’emergència del coronavirus ha obligat també a tancar els estudis de doblatge per garantir la seguretat dels treballadors. Aquest fet té una conseqüència directa en moltes de les ficcions que es consumeixen des de casa a través de plataformes, ja que, tal com ha anunciat avui Movistar+, algunes de les seves sèries només es podran veure en versió original subtitulada en castellà fins que la situació es normalitzi.

La plataforma indica que aquelles sèries que no hagin hagut d’aturar el seu rodatge o la seva postproducció seguiran oferint capítols nous que es podran veure just després de l’estrena als seus països d’origen. En molts casos, però, només estarà disponible la versió amb subtítols.

Aquesta circumstància no només afecta Movistar+, sinó també a altres plataformes, com, per exemple, la HBO. El servei ja va anunciar fa uns dies que degut a la situació excepcional que s’està vivint, els estudis de doblatge han hagut de tancar. El que no va avançar la HBO és quines de les seves sèries, entre les quals hi ha Westworld i Killing Eve, es veuran afectades.