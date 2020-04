Google destina 6,3 milions de dòlars a finançar verificadors d'informació sobre el coronavirus

Google ha anunciat aquest dijous que ha posat en marxa un pla per finançar amb 6,3 milions de dòlars empreses i organitzacions sense ànim de lucre dedicades a la verificació de dades i a vetllar per la qualitat de la informació publicada sobre el covid-19. Segons la companyia nord-americana, aquesta mesura pretén ser una resposta a l'advertència de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) segons la qual "un excés d'informació pot dificultar la tasca de trobar informació fiable sobre la pandèmia del coronavirus".

Entre els beneficiaris d'aquest fons de Google hi ha la web Maldita.es, el principal referent a Espanya en el camp dels verificadors de notícies. Aquest mitjà, juntament amb el britànic Full Fact, s'encarregarà de "coordinar els esforços [de verificació de dades] a Europa, centrant-se en els països amb més casos de coronavirus (Itàlia, Espanya, Alemanya, França i el Regne Unit) per aprofitar la visió dels experts, compartir coneixements sobre les tendències a tot Europa i ajudar a reduir la difusió perjudicial d'informació falsa".

Entre les organitzacions que rebran fons de Google en el marc d'aquesta iniciativa hi ha també la plataforma sense ànim de lucre First Draft, el projecte alemany Correctiv, el brasiler Comprova i el llatinoamericà LatamChequea, així com la Xarxa Internacional de Verificadors de Dades.

Accés als experts

A banda d'ajudar les plataformes de verificació de dades, la iniciativa de Google també persegueix l'objectiu de facilitar "l'accés als principals experts" sobre el covid-19 i els seus efectes, que suposa "un repte i una tasca fonamental per als periodistes" que cobreixen la informació relacionada amb la pandèmia. En aquest sentit, el gegant d'internet destinarà part d'aquests 6,3 milions de dòlars a finançar projectes com SciLine o Scimex, impulsats respectivament per l'Associació Americana per a l'Avanç de la Ciència i el Centre Australià de Mitjans de Comunicació Científics amb la finalitat d'oferir als periodistes recursos gratuïts sobre el coronavirus, des del contacte amb experts en la matèria fins a respostes a les principals preguntes sobre la pandèmia.

A més, Google (que aquesta mateixa setmana va posar en marxa una web que recopila informació bàsica sobre el covid-19, consells de salut i enllaços amb les fonts oficials, entre altres coses) ha creat un espai pensat per a periodistes on es poden trobar recursos gratuïts sobre periodisme de dades i verificació.