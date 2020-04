El Consell de la Informació critica la portada d''El Mundo', que incloïa la foto d'una víctima del covid-19

El Consell de la Informació de Catalunya (CIC) ha emès aquest diumenge un comunicat en què critica la portada d' El Mundo d'aquest dimecres, en la qual hi havia la fotografia d'una persona morta a causa del covid-19, estirada "sobre un matalàs, a la seva habitació, mentre una metgessa i una infermera certifiquen la seva mort", segons el text que acompanya la imatge.

El comunicat, que no cita explícitament el mitjà que va publicar la polèmica fotografia, assegura que el CIC (un organisme que depèn del Col·legi de Periodistes) "comparteix" la "preocupació" que han expressat alguns lectors per " la falta de sensibilitat envers la intimitat i la dignitat de la persona difunta". "Tot i que a la portada no es revela la seva identitat, posteriors informacions, en el context de la polèmica que ha desencadenat el fet, han posat de manifest un sentiment generalitzat en petició de respecte vers el cos d’un ésser humà, mereixedor del màxim respecte per la seva dignitat, amb independència dels seus orígens, la seva vida i els motius de la mort", remarca el Consell, i afegeix: " La portada motiu de les queixes planteja diversos interrogants referits a qui li va demanar l’autorització per publicar una fotografia del seu cadàver i qui es va atorgar l’autoritat per decidir per ell".

L'organisme assenyala també que, encara que des del punt de vista legal "un cadàver no té dret a la intimitat", per la qual cosa la portada no seria qüestionable judicialment, "sí que hi ha una dimensió ètica més enllà de la jurídica". En aquest sentit, el CIC demana "respecte a la dignitat de les persones més enllà de la mort", en la línia del que estableix el punt 9 del Codi Deontològic, segons el qual "le s persones han de ser tractades amb respecte i dignitat, particularment les més vulnerables" i "danyar de manera injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges, fins i tot més enllà de la seva mort, contravé l’ètica periodística".