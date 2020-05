Donar lliçons al CIS amb els ulls plens de bigues

260x366

Això de les enquestes autoadministrades recorda massa a l’automedicació: un camí bastant segur per acabar, més d’hora que tard, intoxicat o enganxat al ibuprofèn. L’ Abc demana al seu lector: "Sánchez aconseguirà esgotar la legislatura o hi haurà eleccions anticipades?" La pregunta és irrellevant: el lector no en té ni idea. De fet, no la tenen ni els periodistes del diari, que remenen molta més informació. Però vinga, acceptem la idea de voler copsar el pols ciutadà. Les opcions que els proposen són, directament, d’acudit: "Sí, aconseguirà completar la legislatura perquè el seu principal objectiu en política és perdurar en el poder a qualsevol preu. Encara que l’economia entri en coma, donarà als separatistes i a Podem totes les concessions que li demanin per tal de conservar una majoria de govern i seguir en el càrrec. A més, compta amb el suport de les televisions i treballa molt bé la propaganda". Patam! Però, no marxin, que l’opció del no també ve amb contorni d’amanida, patates, bledes i seques amb allioli. "No, serà incapaç de completar la legislatura, perquè la patacada econòmica s’emportarà per davant el seu govern i perquè ja està tocat per com ha gestionat l’epidèmia del coronavirus. Tot i que domina les televisions i el CIS, els ciutadans espanyols ja estan començant a distanciar-se d’ell i el seu govern. La propaganda no el salvarà".

Després, quan surti el CIS, diran que Tezanos cuina les enquestes, mentre ells apareixen amb el gorro de xef socarrimat i la cara plena de sutge, de la carretada de carbó que hi han tirat. 24.000 persones han prestat el seu clic a aquesta farsa. Quina cerimònia de la banalitat.

Àlbum de titulars

"Los bares de copas rechazan abrir con límites de aforo: «Es una sangría»". ( El Comercio. Sí, y una de bravas).