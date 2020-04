Pobre de tu que siguis poc entusiasta amb l'exèrcit

260x366 portada mundo 03/04/20 portada mundo 03/04/20

O ets a missa, o repiques campanes. Però totes dues coses, alhora, no. Es pot criticar la lentitud de reacció de Sánchez a l’hora de prendre mesures, i tant, però aleshores la coherència t’obliga a assumir que la clausura comporta una estocada severa a l’economia. Dijous van sortir les dades de l’atur i la caverna no va poder evitar fregar-se les mans, sense gel hidroalcòholic i a la brava. "Sánchez hiberna gairebé 3 milions d’aturats", titulava La Razón. "L’estat d’alarma destrueix gairebé 900.000 llocs de treball en 14 dies", deia El Mundo. No ha sigut el maleït virus, sinó Sánchez o el seu estat d’alarma. Quina era l’alternativa, senyors? Evidentment, no defensaran pas assumir algun centenar de milers de morts a canvi de mantenir l’economia, però tampoc es resistiran a la temptació de culpar Sánchez de l’atur, tot i que sigui clarament per una causa sobrevinguda. L’ Abc, mentrestant, opta per "Els riures de la ministra", en referència a la intervenció de la titular de Treball, Yolanda Díaz, a qui estiren les orelles perquè ella les va estirar a la premsa i aquesta és una ofensa que mai queda sense resposta.

L’altra constant continua sent Catalunya. Avui és El Mundo qui es treu del magí un tema propi: "La Generalitat va boicotejar l'ajut de l'exèrcit a 41 municipis catalans". El "boicotejar" de la portada es transforma al titular interior en "entorpir" i, en el text, ja apareix com a "va acceptar sense entusiasme". El tema se sustenta en la sol·licitud de la Generalitat de tenir l’última paraula en els equipaments que són responsabilitat seva, tal com s’ha acordat. Més enllà d’això, l’exèrcit ha practicat ja a Catalunya 59 operacions, al marge de la gràcia que pugui generar la presència de militars aquí. Però la qüestió és seguir amb la Catalunya desafecta, la del poc entusiasme.