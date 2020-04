TVE també tindrà la seva sèrie sobre el confinament

Després que TV3 estrenés aquest dimecres la sèrie de sobretaula Jo també em quedo a casa, ara és Televisió Espanyola qui anuncia la seva pròpia ficció sobre un confinament. En aquest cas es tracta d'una sitcom de prime time, amb capítols de mitja hora que s'emetran cada dimarts, a partir de la setmana que ve, a les 22.05 h a La 1.

La nova sèrie, titulada Diarios de la cuarentena, estarà formada per una successió d'esquetxos que tindran lloc a les cases dels protagonistes, "com si fos la propietària d'un comandament a distància que entra en cadascuna de les cases que tenim davant de la finestra", diu TVE. D'aquesta manera, "mostrarà com és la convivència portada al límit" i oferirà "un retrat realista, íntim i divertit del que passa dins de casa en temps de coronavirus".

Els guions, doncs, estan formats a partir de "petites anècdotes divertides, desesperades, dramàtiques i explosives que sorgeixen a les cases de diversos protagonistes", com ara el debat sobre qui surt a comprar o si en temps de confinament cal posar-se el despertador. Tal com assenyala la cadena, es tracta de conflictes que "abans semblaven poc importants i ara poden ser el detonant que faci esclatar la bomba de les discussions".

Les escenes transcorreran en deu cases diferents, entre les quals estan repartits els quinze protagonistes de la sèrie: un matrimoni fastiguejat (Cecilia Gessa i Carlos Bardem), dos amics inseparables però que han quedat separats (Gorka Otxoa i Carlos Areces), un pare que intenta compaginar el teletreball amb la cura dels fills (Adrià Collado), un veí atrafegat (Fernando Colomo), una parella casual que s'han quedat tancats junts (Víctor Clavijo i Montse Pla), dos influencers madurs (Fele Martínez i Mónica Regueiro), una adolescent que intenta sobreviure amb la seva família (Carmen Arrufat), dos avis aïllats (Petra Martínez i Juan Margallo) i una parella en crisi (José Luis García Pérez i Cristina Alarcón).

Com és lògic en les circumstàncies actuals, els actors estan efectivament confinats a casa seva, i rodaran les escenes des d'allà, "amb un petit set de gravació". Diarios de la cuarentena és una producció de Morena Films, creada per Álvaro Longoria i amb guions d'Álvaro Fernández Armero i David Marqués.