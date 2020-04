El coronavirus impulsa l'audiència de TV3

La pandèmia del coronavirus i l'ordre de confinament dictada pel govern espanyol han fet que el consum de televisió es disparés durant el mes de març, però no totes les cadenes se n'han beneficiat en la mateixa mesura. A Catalunya, TV3 ha guanyat més d'un punt de quota de pantalla respecte al febrer, mentre les seves dues principals rivals, Telecinco i Antena 3, van a la baixa, de manera que consolida encara més un lideratge que ja fa 32 mesos que dura.

TV3

La televisió pública ha sigut el referent indiscutible durant la crisi del coronavirus

TV3 ha tancat el març amb un share mitjà del 16,3%, 1,3 punts més que al febrer. Es tracta de la tercera millor dada de l'últim any, només per darrere de l'octubre (en què la sentència del judici al Procés va disparar la cadena fins a un extraordinari 18,2%) i del novembre (en què es van celebrar eleccions generals i TV3 va marcar un 16,7%). Des del 2010 (en què el tercer mes de l'any va estar marcat per una nevada històrica), la cadena pública no obtenia un resultat tan satisfactori al març. A més, l'increment s'ha combinat amb una caiguda de Telecinco i d'Antena 3, que ocupen el segon i tercer lloc, respectivament, de manera que el seu lideratge és encara més clar que el mes passat: supera en 5,7 punts el canal de Mediaset i pràcticament dobla el d'Atresmedia.

El domini de TV3, que ha sigut la cadena líder en 28 dels 31 dies del mes, es fa especialment evident en el rànquing de programes: de les 20 emissions més vistes al març, 19 són del canal públic. L'única excepció és el Madrid-Barça del dia 1, que va ser l'emissió més vista aquell dia. Els altres 30 dies del mes, el rànquing de programes l'ha encapçalat un Telenotícies. TV3 ha sigut també la cadena més ben valorada qualitativament durant aquest mes, amb un 8,6 segons el panel de GFK.

Pel que fa a la resta de canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), destaca el bon paper del 3/24, que ha guanyat un punt de quota, de l'1,6% al 2,6%, i s'ha situat com el vuitè canal més vist a Catalunya, i això que durant la segona quinzena del mes ha emès exactament la mateixa programació que TV3. La nota negativa la tornen a posar el Super3/33 i l'Esport3, que empitjoren els seus registres. El canal infantil no ha sabut aprofitar el tancament de les escoles (i el conseqüent increment del consum de televisió entre els nens) per guanyar múscul, i ha passat del 0,7% del febrer a un 0,5% que iguala el mínim històric de l'octubre. Això sí, la web del Super3 ha batut el seu rècord històric de reproduccions de vídeo, amb 2,3 milions, i l' Info K ha sigut el programa més vist a la carta aquest mes al portal de la CCMA.

El canal d'esports també iguala el seu pitjor resultat històric, en aquest cas el 0,3% del juliol del 2018, després de perdre dues dècimes en un mes en què l'activitat esportiva s'ha reduït pràcticament a zero (tot i que, des del dia 16, el canal va unificar la seva programació diürna amb la del Super3).

En conjunt, els canals de la CCMA obtenen un 19,7% de quota, 1,9 punts més que al febrer.

Canals privats espanyols

La Sexta es queda a només sis dècimes d'atrapar Antena 3

La plata del març a Catalunya ha tornat a ser per a Telecinco, i el bronze per a Antena 3, malgrat que totes dues pateixen descensos importants. El canal de Mediaset ha perdut nou dècimes i ha caigut al 10,6%, la segona dada més baixa de la temporada. Però encara li ha anat pitjor a Antena 3, que ha passat del 9,3% del febrer (que suposava el seu millor registre del curs) a un 8,5% que la deixa a només una dècima del mínim històric del desembre.

En canvi, el grup Atresmedia pot celebrar el bon rendiment de La Sexta, que, com sol passar quan l'actualitat informativa s'accelera, ha millorat resultats. En concret, ha passat del 6,3% al 7,9%, només sis dècimes menys que la seva germana gran i un punt per sobre de La 1. És, de fet, la segona millor dada de la seva història, superada només per la de l'octubre del 2017, en què el referèndum de l'1-O la va disparar fins al segon lloc del rànquing a Catalunya. Pel que fa a Cuatro, perd sis dècimes i baixa fins al 4,8%.

Per grups, Mediaset s'imposa per la mínima, amb un 23,4% contra el 23,2% d'Atresmedia.

TVE

Tímid creixement de La 1, que s'allunya del quart lloc

La 1 també ha anat a l'alça, però el seu creixement ha sigut més discret: del 6,2% de fa un mes ha passat a un 6,9%. Així doncs, si al febrer va veure com La Sexta li arrabassava la quarta plaça per tot just una dècima, ara té el canal d'Atresmedia a un punt de distància, el marge més ampli a favor de la cadena privada des de l'octubre. Sumant-hi la resta de canals, Televisió Espanyola tanca el març amb un 12% de quota a Catalunya.

8TV

Repeteix el resultat dels últims tres mesos i no aconsegueix arribar a l'1%

La tímida remuntada que 8TV va iniciar a l'estiu, quan va incorporar sèries antigues de TV3 a la seva oferta, sembla que ha trobat el seu sostre en el 0,9%. Aquest és el resultat que va assolir al desembre (després d'haver arribat a tocar terra amb un 0,5% durant la primavera) i d'aquí ja no s'ha mogut. Al març ha repetit aquest registre, que, sumat al de la CCMA, deixa la quota del català en el 20,8%.

Resultats a Espanya

Telecinco lidera a la baixa mentre La 1 i La Sexta creixen

Els efectes del coronavirus sobre l'audiència de Telecinco han sigut més aviat lleus. La cadena ha perdut sis dècimes, però el seu 14,3% de quota de pantalla li permet liderar per dinovè mes consecutiu, i amb un marge còmode sobre Antena 3, que ha perdut 0,3 punts i ha obtingut un 11,5%. Mentrestant, La 1 ha rebut un impuls important que li ha permès guanyar un punt i situar-se en el 10,1%, tot i que la principal beneficiada de la crisi sanitària ha sigut La Sexta, que salta del 6,7% al 8,3%. Per últim, Cuatro perd set dècimes i tanca el març amb un 5,4%.