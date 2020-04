Tothom té dret a 15 minuts de fama i ser causant del coronavirus

Obtenir els 15 minuts de fama que vaticinava Warhol per a tothom mai no havia estat tan fàcil com en temps de pescaclics. N’hi ha prou en dir alguna bajanada de l’alçada d’un campanar, que sempre hi haurà qui et faci el titular digital. "Coronavirus per la gràcia d’Al·là: «Si tota la Terra fos musulmana no hi hauria virus»", titula El Confidencial, a partir d’una frase dita per una tal Fatma, que és "una dona anciana d’origen pakistanès, que dirigeix un grup d’oració per a dones musulmanes a la petita localitat alemanya de Walldorf". És a dir, i amb tots els respectes, algú amb el poder de representació equivalent a un president d’escala. "Un capellà de Talavera de la Reina demana a Pedro Sánchez i a Pablo Iglesias «convertir-se per salvar Espanya» del coronavirus", titula Eldiario.es. És un capellà dels 40.000 que hi ha a Espanya: ¿mereix l’altaveu del seu delirant estirabot? Llegeixo a Twitter una divertida relació de notícies similars, recopilades per Mati Matarredona, on s’atribueix el covid-19 a les causes més estrafolàries: des de les desfilades de l’orgull gai fins al 5G.

La palma se l’emporta Alerta Digital. En els moments que escric això, a la seva portada tenen un article on culpen del virus el "globalisme", un altre al fet "d’alterar el curs de la llei natural, violant la voluntat de Déu" i també en diuen el virus roig, perquè el consideren comunista. Estan a dos Soberanos de dir que l’han vist afiliar-se a un sindicat. Però, més enllà dels mitjans ultramontans, n’hi ha molts que presten la plataforma d’amplificació. A vegades, perquè ja els va bé editorialment (tant si s’ho prenen seriosament com si en fan escarni). Altres, perquè el tema crida l’atenció. Però la línia que separa l’interès humà de l’explotació freak tipus Javier Cárdenas és fina. I alguns la transiten amb potes d'elefant.