Dades, dades, dades: entre la necessitat i l'empatx

Estem pendents cada matí i cada vespre de les dades i de la punyetera corba –és a dir, de més dades en forma de gràfic– per veure si aquesta s'aplana d’una vegada. Però al mateix temps sabem que aquestes dades tenen un punt de convenció: hi ha molts més contagiats, però no estan diagnosticats. Ni tan sols la xifra aparentment inapel·lable de morts sembla gaire fiable, perquè quan mirem estadístiques de defuncions d’aquestes setmanes comparades amb les d'un any enrere el creixement és molt superior al de les consignades oficialment com a causades per la covid-19. Les xifres són el millor indicador, però cal anar amb compte amb els empatxos i amb el subratllat discutible de dades aïllades.

I no parlo dels que narren això com si fos un clàssic entre Barcelona i Madrid però mesurant entrades a l’UCI en comptes de gols. Penso que tots estem exposats a deixar-nos enlluernar per una dada, sobretot si és esperançadora. Titular de portada de La Vanguardia diu: “Espanya és el segon país del món amb més recuperats de covid-19”. Això és així, però, ¿es tracta d’una dada rellevant? Espanya és, en empat tècnic amb Itàlia, el segon estat en nombre de casos, així que es pot pensar que els recuperats simplement guarden proporció. De fet, si ho mirem en percentatge, entre els països amb més registrats Espanya és tercera. La Xina declara 83.000 contagiats i 76.000 curats (un 85%), però cal agafar amb pinces les dades del règim i, a banda, tenir en compte que el país asiàtic va unes pantalles per davant. Que l’Iran digui que té un terç de recuperats, per exemple, suggereix que la malaltia hi està infradiagnosticada, més que cap altra cosa. I aquest és un exemple anecdòtic d’un diari amb una secció de ciència rigorosa. Imaginem ara el perill de tanta xifra en mans dels irresponsables habituals.