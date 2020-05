El coronavirus deixa al descobert les mancances dels mitjans a Espanya

El Reuters Institute, associat a la Universitat d’Oxford, ha publicat un estudi prou global sobre desinformació i pandèmia amb enquestes en sis territoris: Espanya, els Estats Units, l'Argentina, Alemanya, Corea del Sud i el Regne Unit. Algunes conclusions eren previsibles, com la que afirma que recórrer als mitjans com a font informativa comporta un augment significatiu del coneixement factual sobre el coronavirus... excepte a Espanya i l'Argentina. Espanya tampoc surt gaire ben parada quan pregunten sobre la confiança que inspiren els mitjans: només el 51% els atorguen plena credibilitat, el percentatge més baix dels sis estats analitzats. El 36% d’enquestats a Espanya creu que ha vist informació enganyosa sobre el covid-19 als mitjans en l'última setmana i el 44% assegura haver detectat infoxicacions a les xarxes socials. Són dos percentatges massa similars que indiquen un problema sistèmic del mitjans de comunicació espanyols. Espanya també és l’indret on més persones, el 29%, creuen que el virus es va crear en un laboratori. Gràcies, Iker Jiménez.

Queda bastant clar, llegint l’informe, que recolzar-se en els mitjans ajuda a entendre el covid i, per tant, a protegir-se. Però Espanya té un problema de credibilitat i la ciutadania sospita dels mitjans. La solució és extremadament senzilla de dir i extremadament difícil d’aplicar: només cal millorar la qualitat dels mitjans, goita tu. I concreto, perquè no quedi en boutade. Cal entendre que sotmetre els fets a una línia editorial és una mesura destinada al fracàs (si no al ridícul, en aquests temps de comparticions immediates). A l’hora d’informar sobre els virus, alguns diaris –i uns quants programes matinals– han volgut jugar la carta de la pressió política i la influència. Però, pel camí, han abandonat la lliga del periodisme.