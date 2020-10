El coronavirus penetra a les trames de les sèries

Si en la primera onada del coronavirus les ficcions van fer de la necessitat virtut i van començar a sorgir sèries confinades, amb la segona onada el virus i la nova normalitat han entrat de ple en les trames. Diverses sèries, que han reprès els seus rodatges recentment, han decidit incloure elements que ara formen part del nostre dia a dia com ara les mascaretes o la distància física. De la mateixa manera que després de l'11-S algunes sèries van voler abordar un fet tan traumàtic per a la població nord-americana a través de les seves trames, ara diverses ficcions es plantegen com incloure una pandèmia que ha canviat la vida de la població a escala mundial.

'Anatomía de Grey'

Semblava que la sèrie mèdica més longeva de la història de la televisió estava pràcticament obligada a tractar la pandèmia, però la showrunner Krista Vernoff ha tingut molts dubtes abans de decidir-se a fer el pas. En una entrevista amb Variety explica que quan es va començar a plantejar la nova temporada, la 17a, li semblava que el públic estava cansat sentir a parlar del covid i que la sèrie havia de convertir-se en "un refugi" per als espectadors. Vernoff assegura que va canviar d'opinió després de parlar amb un dels metges que assessora la sèrie, Naser Alazari, que li va assegurar que la pandèmia canviarà la medicina per sempre. "Tractarem la pandèmia segur. És impossible ser una sèrie mèdica de llarga durada i no parlar de l'esdeveniment mèdic més important de les nostres vides", assegura Vernoff.

Tot i que no ha volgut desvelar com s'introduirà el tema a la sèrie, que tot just ara està rodant els nous episodis, Vernoff sí que ha detallat que l'equip s'ha trobat amb metges que han estat en primera línia de la pandèmia i que han volgut compartir les seves experiències amb ells. "Crec que la nostra sèrie té l'oportunitat i la responsabilitat d'explicar algunes d'aquestes històries", ha remarcat la showrunner.

'This is us'

651x366 'This is us' / NBC 'This is us' / NBC

Un dels drames familiars més populars dels Estats Units ha hagut d'endarrerir la seva cinquena temporada a causa de la pandèmia. Els nous capítols començaran a emetre's el 27 d'octubre als EUA, i al tràiler la crisi sanitària s'intueix amb una breu escena protagonitzada per un dels germans Pearson, el Kevin (Justin Hartley), portant una mascareta blava pel carrer. A l'agost el creador de la sèrie, Dan Fogelman, ja va advertir que inclourien la pandèmia a la trama però sense perdre l'essència del drama i, sobretot, sense canviar el final que té pensat per a la ficció, que acabarà amb l'emissió de la sisena temporada.

"Jo esperava que tractéssim el que està passant al món perquè crec que molta gent segueix la sèrie i els Pearson i es deu preguntar: «Com ho estan vivint ells? Com s'ho estan fent?»", explica Chrissy Metz, que dona vida a la Kate. Metz assegura que el caràcter imperfecte de la família Pearson pot fer que molts espectadors se sentin identificats amb ells en aquests moments d'incertesa.

'Brooklyn Nine-Nine'

651x366 Brooklyn Nine Nine / NBC Brooklyn Nine Nine / NBC

Tot i ser una comèdia, Brooklyn Nine-Nine –una de les poques sitcoms de perfil clàssic encara en emissió– s'ha proposat tractar l'impacte de la pandèmia. La sèrie se centra en el dia a dia d'un grup de policies d'una comissaria de Brooklyn, un dels cinc districtes de Nova York, que va ser una de les primeres ciutats dels Estats Units a viure l'explosió del coronavirus. Precisament per això, Dan Goor, el seu showrunner, considera que no es pot deixar de banda la realitat de la pandèmia, que va fer que durant el confinament un de cada cinc policies de Nova York emmalaltissin o haguessin d'aïllar-se.

El covid, de fet, va tenir conseqüències directes per a l'equip de la sèrie: un dels tècnics de so de la producció, Steve Grothe, de 52 anys, va morir a causa del virus.

'The good doctor'

651x366 ‘The good doctor’ / MEDIASET ‘The good doctor’ / MEDIASET

És una altra de les sèries mèdiques de referència de la televisió nord-americana. Protagonitzada per un jove cirurgià amb autisme, The good doctor arrencarà la seva quarta temporada el 4 de novembre amb un episodi doble titulat Frontline (primera línia) centrat en el coronavirus. Entre altres coses, el capítol mostrarà com el protagonista, el doctor Shaun Murphy (Freddie Highmore), es veu obligat a mantenir la distància física amb la Lea (Paige Spara), amb qui tot just acaba de començar una relació.

"Hauria sigut molt fals no abordar aquesta qüestió. La pandèmia està afectant la nostra vida en moltíssims aspectes durant molt temps. Amb sort el món tornarà algun dia a ser el que considerem normal, però no incloure el virus en la trama hauria sigut molt deshonest", reflexiona David Shore, creador de la sèrie.

'You'

651x366 'You' / NETFLIX 'You' / NETFLIX

L'èxit de Netflix, centrat en un psicòpata que s'obsessiona amb dones a qui vol enamorar, també vol explicar la pandèmia, malgrat que és una problemàtica que sembla molt allunyada de la seva temàtica. Greg Berlanti, productor de la sèrie, ha explicat a The Hollywood reporter que, tot i que You té un component molt important d'"escapisme", el covid estarà present a la tercera temporada. "Hem de trobar la nostra pròpia narrativa per explicar què és el que està passant al món i perquè l'audiència trobi alguna manera de connectar-hi", detalla.

'Cuéntame cómo pasó'

651x366 Els actors en una escena de 'Cuéntame cómo pasó' / RTVE Els actors en una escena de 'Cuéntame cómo pasó' / RTVE

No només les sèries nord-americanes es preparen per incloure trames on es parli del coronavirus, també n'hi ha d'espanyoles que s'atreviran a fer-ho, com ara la longeva Cuéntame cómo pasó. Acostumada a passar revista als esdeveniments que han marcat la història del país, la sèrie ha anunciat que a la seva pròxima temporada, la 21a, farà un salt excepcional fins a l'actualitat per explicar a través d'alguns personatges com el coronavirus ha transformat el món. Així, la trama del covid conviurà amb les històries habituals de la sèrie sobre la família Alcántara, protagonitzada per Imanol Arias, Ana Duato i María Galiana.