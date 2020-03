El coronavirus entra al plató

L’epidèmia del coronavirus no només s’ha escampat com una taca d’oli de la Xina a la resta del món, sinó que també ha anat conquerint, de mica en mica, la graella de televisió. El Covid-19 és, des de fa setmanes, un dels grans protagonistes dels espais informatius i d’entreteniment, i aquest dimarts arribarà al prime time de TV3 amb un programa especial que pretén donar resposta als nombrosos dubtes que genera entre la població el virus, encara poc conegut per la comunitat científica. El títol del programa ja és una declaració d’intencions: El nou coronavirus. Volem saber.

Aquest especial, de prop de dues hores, començarà a les 21.55 h i serà dirigit i presentat per Laia Servera, conductora habitual de l’ InfoK. TV3 ha habilitat un número de WhatsApp (667116842), un correu electrònic (volemsabertv3@ccma.cat) i un hashtag ( #VolemSaberTV3) mitjançant els quals els espectadors poden fer arribar les seves inquietuds al programa. Les tres vies ja estan activades i es mantindran obertes fins al final de l’emissió.

Servera traslladarà totes les consultes que arribin a través d’aquests canals als diferents experts que passaran pel plató. Primer, la presentadora entrevistarà el doctor Antoni Trilla, cap de medicina preventiva de l’Hospital Clínic de Barcelona, que explicarà què és el Covid-19 i quins efectes pot causar, tant a curt termini com a llarg termini. Durant el segon tram de l’emissió, Servera conversarà amb professionals de l’àmbit de l’economia, la psicologia i la salut pública per reflexionar sobre com afecta el coronavirus la vida quotidiana dels ciutadans. A més, el biòleg Pere Renom, reporter de l’espai de divulgació científica del 33 Quèquicom, participarà en el programa per explicar de manera didàctica i visual aspectes concrets relacionats amb el virus.

Monogràfics i frivolitats

Que TV3 hagi confiat en Laia Servera per comandar aquesta emissió no és casual: el primer programa de la televisió pública catalana que va dedicar un especial al coronavirus va ser l’ InfoK, que el 26 de febrer, dos dies després que se'n diagnostiqués el primer cas a Catalunya, va oferir un monogràfic centrat en el Covid-19. El programa va ser un veritable èxit d’audiència a la xarxa: en menys de dos dies havia acumulat 123.000 reproduccions (un rècord per a l’ InfoK), i aquell diumenge al migdia es va reemetre a TV3, on va tenir 44.000 seguidors i una quota de pantalla del 5,5%.

La setmana passada, tant La 1 com Antena 3 també van dedicar programes especials a analitzar la crisi del Covid-19. La televisió pública va emetre dimecres Coronavirus. Combatir el miedo, que va aconseguir 1.603.000 espectadors i un 9,2% de quota de pantalla a tot Espanya. L’endemà, el canal d’Atresmedia va reunir 739.000 persones (i un 6,1% de share) amb l’especial Coronavirus: amenaza global.

Telecinco no ha dedicat cap programa específic a l’epidèmia però el virus sí que ha fet acte de presència en un dels seus espais estrella, Sálvame: dimecres passat, l'endemà que es confirmés la primera mort per Covid-19 a Espanya, la direcció del programa va obligar una de les col·laboradores, María Patiño, a prendre’s la temperatura en directe perquè el dia abans havia tingut febre. El termòmetre va confirmar que no arribava a 37 graus, però va fer pujar la temperatura de Twitter, que va criticar la “frivolitat” del programa.

Programes sense públic i rodatges interromputs

Més enllà de com el coronavirus va colonitzant espais de la graella, el sector televisiu comença a consignar les primeres afectacions. La CBS, per exemple, ha cancel·lat el rodatge de la temporada 33 de The amazing race, un reality consistent en viatjar per tot el planeta. També s’ha interromput l’especial de The only way is Essex, un reality britànic que s’estava filmant a Tenerife, on hi va haver alguns casos. La sèrie Sky Rojo també s’estava rodant a l’illa canària i Netflix ha decidit posposar la filmació del que és el nou projecte dels creadors de La casa de papel. De moment, Álex Pina i Esther Martínez-Lobato ja han gravat a Madrid, però encara no hi ha plans per recuperar el rodatge.

En uns altres casos el coronavirus ha obligat a alterar les trames. És el que li ha passat a José Luis Moreno amb la seva sèrie faraònica El resplandor y las tinieblas (Glow and darkness), que tenia Itàlia com a escenari destacat. Els guionistes reescriuran les escenes per poder filmar en zones més segures. Burgos i Guadalajara són els escenaris escollits, segons avançava el portal Bluper.

Una altra font de complicacions és la gestió del públic en aquells programes que es graven amb presència de l’audiència. Aquest dilluns, RAC1 anunciava que, des de dimarts i fins a nou avís, els seus espais s’emetrien sense convidar-hi públic.

🔴 A partir de demà dimarts 10 de març, els programes de Rac1 es faran SENSE PÚBLIC a l'estudi com a mesura contra el coronavirus.



➡️ Això afecta, bàsicament, a @lacompetencia i el @vosteprimer

➡️ La decisió és preventiva perquè no s'ha detectat cap cas positiu a l'emissora — RAC1 (@rac1) March 9, 2020

Segueixen així els passos de la SER –incloent-hi la musical Los 40 Principales– o el programa El Chiringuito, de Josep Pedrerol, que diumenge anunciava que “durant un temps” no hi hauria espectadors convidats. “És habitual que tinguem públic cada nit, i això ens il·lusiona i emociona, perquè l’esforç que feu per ser amb nosaltres és brutal”, explicava.

A tot això s’hi suma la gestió del personal. En el cas de RNE, un cas de positiu en coronavirus va obligar a tancar un dels estudis. A TV3, quatre professionals que havien estat de vacances en llocs amb focus actius han treballat aquests últims dies en règim de teletreball, de mutu acord amb l’empresa. Cap presenta símptomes i és previst que es reincorporin aviat. Una comissió de seguiment i coordinació vigila aquests dies si cal activar-hi un pla de contingència.