El coronavirus amenaça amb deixar TV3 sense continguts d'aquí tres mesos

L'epidèmia del coronavirus ha disparat l'audiència de televisió a causa del confinament de la població, però a mitjà termini pot tenir conseqüències molt negatives per a les cadenes. La cancel·lació dels rodatges com a mesura preventiva per evitar nous contagis fa que aquests dies no s'estiguin produint els continguts que s'haurien d'emetre durant els pròxims mesos, de manera que aviat les cadenes tindran problemes per omplir les graelles tal com havien previst.

"Estem molt centrats en salvar el dia a dia, però això ens provocarà greus problemes al prime time d'aquí uns tres mesos", ha reconegut, en aquest sentit, el cap de programes i continguts de TV3, Sigfrid Gras, en declaracions a l'ACN. Segons ell, la crisi del coronavirus ha obligat a aturar el rodatge de programes com Els meus pares, Al cotxe, Quan arribin els marcians o la nova temporada de Persona infiltrada, que estava previst que s'estrenés a l'abril però que s'haurà d'ajornar. Tampoc no s'està gravant la sèrie de sobretaula Com si fos ahir.

Més enllà de la prevenció de la malaltia, Gras assenyala un altre motiu que ha portat a la suspensió de les gravacions: "Ens fa falta gent, com càmeres, redactors o guionistes, per als programes d'actualitat", ja sigui per integrar-se directament a l'equip o per formar un equip de reserva en cas que els titulars hagin de deixar la feina per posar-se en quarantena.

A això cal sumar-hi la incertesa econòmica derivada de la crisi sanitària, que (sumada als problemes de finançament crònics que arrossega TV3) ha portat a paralitzar la contractació de noves temporades de programes com Joc de cartes o El foraster. "No sabem ni quins diners tenim ni si tindrem diners per firmar-ho", diu Gras. De moment, la televisió pública ja ha assumit que no podrà comptar amb noves entregues de Joc de cartes per a la temporada d'estiu, tal com tenia previst.

Pel que fa al Polònia, l' APM? i el Zona zàping, que es graven la mateixa setmana de l'emissió, Gras assegura que els equips respectius estan buscant "solucions imaginatives" per poder mantenir-los a la graella mentre duri el confinament. A curt termini, doncs, no s'esperen afectacions importants en el prime time. Tampoc no hi hauria d'haver problema per estrenar segons el calendari previst la segona temporada de la sèrie Les de l'hoquei (que debutarà el 30 de març) ni el nou format Tabús, presentat per David Verdaguer, que ja està pràcticament enllestit.

"Estem contents perquè hem salvat els programes setmanals, els d'actualitat i també els d'entreteniment. Amb el prime time d'aquí uns mesos ja veurem què fem", conclou Gras.