Qui fa córrer el rumor de la venda de Cabrera als alemanys?

Titular d’ Alerta Digital: "¿El govern de Sánchez s'està plantejant vendre l’illa de Cabrera als alemanys per pagar el deute públic?" Que el mitjà d’ultradreta, que dispara amb alegria legionària, ho posi entre interrogants ja és bona mesura de com de precària –i estic sent generós– és aquesta informació. A dins del text s’indica que "això és, almenys, el que apunta l’exdirigent del PP català, Óscar Bermán, citant fonts financeres d’aquell país". Quines fonts financeres? Ah, no s’especifiquen pas... I una cerca a Google no troba cap declaració similar del senyor Bermán, així que les deu haver fet al mateix mitjà.

Alerta Digital presenta Bermán com a "exdirigent del PP" quan no va passar de regidor de Palafolls. Va ser suspès de la militància arran de dir que Colau hauria d’estar "fregant terres". Va marxar aleshores al partit Soluciona, d’Armando Robles, que és – surprise!– qui impulsa també aquest pamflet digital xenòfob. Després van partir peres i Bermán va muntar un altre partit, Nosotros, amb postulats igualment ultres. Només els diré que diferenciaven "entre homosexualitat i homosexualisme". És a dir, que toleren que siguis gai, mentre no se’t noti: vinga, tots a l’armari. En els últims temps, però, semblen haver fet les paus amb Robles, perquè Alerta Digital li torna a donar peixet. El petit quadre barroc que és el Pareu màquines d’avui l’enllesteixo amb dos titulars recents protagonitzats per aquest pròcer de la Pàtria: "L’exdirigent del PP català Óscar Bermán defensa el model Nuremberg per jutjar el govern per la seva gestió del coronavirus" o "Óscar Bermán: «El coronavirus és la resposta de Déu al globalisme, el laïcisme i la multiculturalitat»". Hi ha el Déu misericordiós del Nou Testament, el temible del Vell i el del Testament de Bermán, encara més sever, que segur que treballa en un laboratori de Wuhan.