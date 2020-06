Ball de corresponsals a TVE: Milá, Idígoras i Patterson tornen a Espanya

Televisió Espanyola no només prepara canvis rellevants a la seva graella de la pròxima temporada (amb una nova oferta matinal, una reestructuració de la informació territorial i un nou espai de debat en prime time), sinó que també encararà el curs amb cares renovades com a mínim en tres corresponsalies. Lorenzo Milá, Miguel Ángel Idígoras i José Ramón Patterson deixaran, respectivament, les seves places a Roma, Londres i Brussel·les, sense que de moment s'hagi anunciat qui els rellevarà.

El que sí que està decidit, segons han explicat fonts de la cadena al portal Vertele, és que cap d'ells no assumirà un nou destí internacional, sinó que es reincorporaran a la redacció de TVE a Espanya, en principi com a redactors de base. La normativa interna de la televisió estatal estableix que els càrrecs de corresponsal tindran una durada màxima de cinc o sis anys i que com a molt se'n poden encadenar dos de seguits. Aquest és el cas de Milá, que va ser a Washington del 2009 al 2014 i des de llavors treballa a la capital italiana.

Pel que fa a Idígoras, també acumula sis anys a Londres. Abans d'arribar-hi havia dirigit durant tres anys la televisió pública basca, ETB, però el seu últim càrrec a TVE ja havia sigut el de corresponsal a Londres (durant dos anys), just després d'haver-ho sigut també a Rabat. De totes maneres, quan el periodista va explicar a Twitter que el 31 d'agost deixaria la capital britànica i que la nova direcció no comptava amb ell per seguir de corresponsal a l'estranger, Patterson ho va criticar durament: "Idígoras és el millor, i el seu relleu a quatre mesos del Brexit em sembla inoportú i empresarialment erroni. En resum, una estupidesa", va piular, i va afegir: "És marca TVE: és ell qui dona prestigi a l'empresa, i no al revés, però no ho entenen".

Sin palabras. Idígoras es el mejor y su relevo a cuatro meses del Brexit me parece inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez. Es “Marca TVE”: es él quien prestigia a la empresa, no al revés. Pero no lo entienden. Un abrazo, amigo. https://t.co/9Cmpmur31R — José Ramón Patterson (@joseramonpatter) May 31, 2020

Patterson, per la seva banda, compleix ara el seu cicle de cinc anys a Brussel·les, però va arribar-hi procedent d'Espanya.

Ariza, descartada per a Londres

El portal Bluper, que ha avançat el relleu de Lorenzo Milá a Roma, assenyalava que la direcció de TVE (personificada en aquest cas en Enric Hernández, com a cap d'informació i actualitat i, també, director provisional d'informatius), pensava en Almudena Ariza com a nova corresponsal a Londres. En declaracions a Vertele, però, la cadena ha assegurat que la periodista (que va rebutjar ser cap d'informatius perquè no va rebre prou suport dels seus companys, malgrat superar la consulta a la redacció) continuarà a París, on va arribar fa tot just un any.