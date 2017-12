Si us correu una mica a la dreta, hi cabreu tots

260x366 Armando Robles, un dels artífexs d''Alerta digital' Armando Robles, un dels artífexs d''Alerta digital'

La progressiva cavernització dels mitjans de Madrid ha provocat un curiós moviment de terres. La premsa tradicional –entre els valors de la qual se suposa el de la cohesió social– cada cop emet titulars més ‘hooligans’, i això exerceix una pressió entre els que queden a la seva dreta, i aquests, al seu torn, en els de la ultradreta. Posant-hi noms: quan un titular d’‘El País’ és indistingible d’un de ‘La Razón’, aleshores ‘La Razón’ ha de buscar galeries de la caverna més pregones. I, en fer-ho, acaba deixant en evidència mitjans com ‘Alerta digital’, els quals han d’alçar els seus petits crits un parell d’octaves per fer-se sentir entre el guirigall. És així que s’explica que, quan redacto l’article, aquests siguin alguns dels titulars que es poden llegir a la seva web. "Ni diàleg ni mariconades amb els sediciosos catalans. Les guerres es guanyen esclafant l'enemic", “Les males decisions han de tenir greus conseqüències. Empobrir Catalunya, avui més que mai, ha de ser tasca de tots", "L'economia a Catalunya, feliçment, se segueix dessagnant: dos de cada deu catalans viuen ja sota el llindar de la pobresa", "Més treball i menys becaines, ganduls! Els catalans han de treballar 224 dies per pagar el deute comú i 127 pel regional".

Algun lector ingenu deu pensar que tot aquest material forma part d’un evident discurs de l’odi. Fa de mal assegurar; necessitaríem més pistes. Però estic entre convençut i convençudíssim que l’irreprotxable sistema policial i judicial espanyol ho analitzarà i investigarà. Això quan acabi de perseguir tuitaires anònims per fer els acudits equivocats, regidors de la CUP, bombers que van ser abans persones que peons d’un poder injust o professors de Sant Andreu de la Barca que van cometre la gosadia de comentar amb els alumnes què estava passant fora de l’escola, evidentment.