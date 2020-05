Una cosa i la contrària: alegries de la demoscòpia comparada

260x366 portada periodico 18/5/20 portada periodico 18/5/20

La demoscòpia comparada és aquella disciplina mitjançant la qual, analitzant dues enquestes publicades el mateix dia i sobre la mateixa temàtica, es comprova que poden dir coses radicalment diferents i, per algun misteri insondable, sempre coincidents amb la línia editorial de qui les publica. El Periódico diu en portada: "Sánchez guanyaria a les urnes un PP que puja". La Razón, en canvi, titula "El PP recull l’afartament: Casado empata amb Sánchez". I, a l’interior, titula "Càstig al govern: Casado atrapa Sánchez". El diari barceloní nega aquest atipament i el canvi de tendència, quan escriu que "la por del futur econòmic no agita el mapa polític" i en portada destaca que "el PSOE es manté en intenció de vot després de dos mesos de pandèmia i el PP creix en part gràcies a Vox". O sigui, PSOE bé i si el PP creix és perquè Vox el deixa. També és significatiu que en el titular barreja un líder, Sánchez, i un partit, el PP: així es forja un líder. Mentrestant, a La Razón –que, evidentment, esmenten Casado per motius simètrics– es diu que, "per primer cop des de la moció de censura al govern de Rajoy, el bloc de la dreta guanyaria en vots i escons el bloc de les esquerres". En realitat, la suma té poc sentit, perquè qui té la paella aritmètica pel mànec segueixen sent ERC-JxCat-PNB i la seva trentena de diputats. I tot plegat no deixa de ser fum, perquè per passar d’una enquesta a l’altra, de conclusions oposades, n’hi ha prou movent deu diputats del PSOE al PP o viceversa. Un pessic de sal, en termes de cuina demoscòpia.

De totes maneres, l’enquesta del dia és la que publica l’ Abc. "La majoria creu que el govern actua amb criteris polítics". Home, a mi m’agradaria molt conèixer la minoria que pensa que no, que un govern no actua amb criteris polítics, per abraçar-los molt fort. Amb mascareta, això sí.