Algunes coses que calla 'El Mundo' de la neta de Le Pen

El Mundo entrevista Marion Maréchal, que ha muntat un fundació a Madrid per obrir una delegació de la seva escola de formació de líders. La periodista es desfà en elogis cap a qui considera un referent ideològic "allèn de les fronteres de França". També li diu "líder indiscutible d'una nova dreta europea" i subratlla que "va enlluernar amb el seu discurs" i que "qualsevol que l'hagi escoltat o llegit té la certesa que algun dia serà presidenta de França". Una primera contradicció és que ella va prescindir del cognom Le Pen, però el diari –tot i que consigna la renúncia– li estampa el cognom allà on pot perquè, esclar, és el principal reclam. I ella devia acceptar-ho, a canvi de l'amable entrevista que li practiquen, on es diu que de cap manera ella vol muntar la FAES de Vox, tot i que a la fundació hi figuren dos individus com són Kiko Méndez-Monasterio i Gabriel Ariza, que són del pinyol de Santiago Abascal.

Repassem, però, algunes coses que El Mundo omet de la seva ditiràmbica presentació. Com, per exemple, que la seva insigne escola de lideratge tot just tenia 15 estudiants a temps complet, l'últim cop que la premsa del país ho va mirar. O que fins a l'any passat no va tenir cap homologació per als seus títols. Tampoc hi apareix la paraula ultra o extrema per parlar del seu ideari, tot i que reclama la fi del reagrupament familiar, que la Seguretat Social no assumeixi els costos dels avortaments "perquè no correspon a l'Estat reparar les inadvertències de certes dones", la sortida de la zona euro i la fi de l'espai Schengen. La fundació francesa de Maréchal li permet tenir una entrada de diners de donants anònims. No costa gaire intuir que això mateix pretén a Espanya formant els quadres de Vox i si cau algun incaut pròxim al PP o Ciutadans. A partir d'aquí, el diari s'ha prestat a fer-li un publireportatge.