Els cotxes voladors, la conducció del futur

Un any més Barcelona va ser ahir l’escenari de la festa del sector de les tecnologies de la informació, la Festibity, impulsada per la Facultat d’Informàtica de Barcelona de la UPC i FIB Alumni, l’associació d’antics alumnes. Durant l’acte, que es va celebrar al Teatre Nacional de Catalunya i va comptar amb l’assistència de cinc-cents convidats, es van atorgar les seves mencions anuals, entre les quals hi ha l’honorífica, que en aquesta ocasió va anar a parar a mans de la GSMA per l’organització del Mobile World Congress i l’impuls de Mobile World Capital Barcelona. Aquesta iniciativa treballa per accelerar la innovació a través de l’emprenedoria digital i la capacitació de noves generacions en l’ús de tecnologies digitals.

Altres premiats de la nit van ser Nelio Software -amb la menció Fiber-Emprenedors- per la creació de programari lliure que, a través de plugins de WordPress, ajuden els clients a millorar les seves pàgines webs i treure’n el màxim rendiment. La menció FIB la va rebre la professora Núria Castell, en reconeixement a la seva trajectòria a la Facultat. Llicenciada en informàtica de les primers promocions de la UAB i doctora per la UPC, Castell ha dedicat part de la seva trajectòria professional a la difusió de l’enginyeria informàtica.

Mobilitat intel·ligent, el futur

Seat es va endur la menció a la iniciativa TIC gràcies als seus projectes destinats a millorar l’eficiència i la sostenibilitat en la mobilitat urbana a través d’aplicacions, una línia de treball que entronca amb la temàtica d’aquesta edició de la Festibity, la mobilitat intel·ligent.

Entre les diferents iniciatives de Seat hi ha Justmoove, una plataforma agregadora de serveis per a automòbils, Dropitt, un servei d’entrega de compres als maleters en pàrquings, i un servei de corporate carsharing i ridesharing per a treballadors de l’empresa.

Un dels elements centrals de la festa va ser el debat sobre el canvi de mentalitat necessari perquè la revolució en el món del transport sigui una realitat. A la xerrada -en la qual van participar el meteoròleg Francesc Mauri, la fundadora de SocialCar Mar Alarcón i la responsable de productes i serveis per a la Iniciativa Connected Car de Seat Paqui Lizana- es va parlar de com els últims avenços tecnològics canviaran el món de la conducció com s’ha entès fins ara. En aquest sentit, es va assenyalar que en un futur no gaire llunyà les innovacions tecnològiques faran que els cotxes autònoms, els vehicles híbrids i elèctrics i fins i tot els automòbils voladors formin part del dia a dia de la societat. A més es va constatar que hi haurà un canvi en el model de consum i la compra d’automòbils anirà perdent terreny. El carsharing, per exemple, està contribuint a aquesta evolució i les gran cases automobilístiques ja s’hi estan adaptant.

Albert Herrero, president de FIB Alumni, va explicar que els últims anys la mobilitat està canviant de manera dràstica gràcies a la intel·ligència artificial, entre altres elements. “Totes les empreses del sector d’una manera o altra es veuen reflectides en aquest nou ecosistema que s’està generant al voltant d’aquest nou model de mobilitat”, va dir.