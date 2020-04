I el boc expiatori del dia del coronavirus és... el 5G

Els catalans, les feministes, els comunistes... Igual que hi ha el dia internacional de quasi cada causa imaginable, també s’hauria d’instaurar el "Dia internacional de culpar del coronavirus a..." Un dels que han rebut és el 5G. I avui mateix YouTube ha explicat que eliminarà de la seva plataforma els vídeos que lliguin aquesta tecnologia a la covid-19. Algunes celebritats com l’actor Woody Harrelson o el boxejador Amir Khan han divulgat aquestes teories que no tenen cap base científica: el clam assegura que aquesta xarxa rebaixa el sistema immunitari dels ciutadans, cosa que no resisteix el mínim escrutini mèdic. El (presumpte) doctor Thomas Cowan protagonitza un dels vídeos que s’han fet virals. Allà hi explica que cada gran epidèmia l’ha provocada un "salt quàntic" en l’electrificació de la Terra. Jo crec que ha sigut un raig làser des de Raticulín. Un altre rumor deia que la regió de Wuhan havia sigut la primera del món a instaurar el 5G. No era cert, però avall que fa baixada. Alguns estudiosos del ram assenyalen els serveis secrets russos com a atiadors d’aquestes teories conspiratòries. Grans temps per a la paranoia, com es pot comprovar. I no és només el típic whatsapp que t’arriba compartit al grup de Taller de Pastissos sense Llevat: també alguns mitjans s’han apuntat al pim-pam-pum tecnològic.

El Regne Unit és qui està patint amb més força els efectes d’aquesta campanya desinformadora, fins al punt que s’han registrat alguns atacs contra antenes de telefonia mòbil i alguns enginyers de telecomunicacions asseguren haver estat agredits pel carrer. En tot cas, com es nota que el tema toca de prop els gegants de les xarxes socials. Amb la resta de fake news no actuen amb tanta diligència.