Es crea la beca Carles Capdevila d’educació i cura de les persones

El llegat de Carles Capdevila continua ben present: la seva dedicació a les persones que tenen cura de les persones -ja sigui en l’àmbit de l’educació com en el de la salut- ens recorda permanentment que els mitjans han de treballar a prop de la gent i no del poder. Per honorar aquesta concepció de la vida i del periodisme, l’ARA impulsa la beca Carles Capdevila, que premiarà anualment un projecte inèdit en l’àmbit de l’educació o de l’atenció a les persones.

Es tracta d’una beca amb dues modalitats, que s’alternaran cada any. Aquest 2018 es posa en marxa amb un ajut de 20.000 euros que es destinaran a un projecte educatiu, mentre que l’any que ve es dedicarà el mateix import a una idea en l’àmbit de la cura de les persones. La beca compta amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa.

Pel que fa a l’ajut d’enguany, s’adreça a mestres, pedagogs, educadors socials i psicòlegs de centres educatius d’infantil, primària, secundària i batxillerat -que hauran d’acreditar experiència en l’àmbit de la docència- i en queden exclosos centres universitaris i escoles de negocis. Les bases estableixen que la beca s’atorgarà a un únic projecte “que estableixi un mètode o model innovador, que potenciï la participació de l’alumnat, sigui fàcilment replicable i s’apliqui en escoles bressol i centres de primària, secundària o batxillerat”.

Un jurat multidisciplinari

El jurat de la convocatòria està format per Ignasi Aragay (director adjunt de l’ARA), Xavier Bertolín (en representació de la Fundació Bancària La Caixa), Mònica Nadal (directora de recerca de la Fundació Bofill), Mireia Martínez (directora de l’IES Jaume Balmes), Eduard Vallory (director d’Escola Nova 21), David Bueno (professor i investigador de genètica de la Universitat de Barcelona), Caterina Calsamiglia (doctora en economia per la Universitat de Yale, investigadora al CEMFI i associada a la Barcelona GSE), Genís Roca (expert en internet) i Oriol Canals, que actuarà com a secretari del jurat, en nom del diari.

El termini de presentació de les propostes comença demà i finalitza el 30 d’abril del 2018. D’entre tots els projectes rebuts, el jurat seleccionarà els finalistes durant el mes de maig, de manera que al juny es donarà a conèixer el projecte guanyador, en el marc d’un acte al CosmoCaixa. En paral·lel, a la tardor d’enguany es faran públiques les bases de la beca per a un projecte en l’àmbit de la cura de les persones, perquè el juny del 2019 ja es pugui resoldre la primera edició d’aquesta altra beca biennal.

Entre els requisits de la d’enguany hi ha que es pugui dur a terme durant el curs escolar 2018-2019, que es desenvolupi en els àmbits territorials de Catalunya, el País Valencià i les illes Balears, que incorpori aspectes innovadors, que sigui inèdit i que inclogui una dinàmica activa i bilateral entre els estudiants i els professors. Cada projecte es valorarà de l’1 al 10 a partir de quatre factors: innovació, replicabilitat, sostenibilitat i cocreació.

“Tenen raó els que diuen que hi ha gent que no mor si continuen a la nostra memòria i Carles Capdevila continua ben viu a la memòria del diari -explica la directora de l’ARA, Esther Vera, comentant la gènesi d’aquesta iniciativa-. En aquesta redacció, les dèries del Carles eren l’educació i la cura de les persones: la salut, el benestar... Aquesta redacció, d’alguna manera, va ser educada també pel Carles. Educar és, com diuen, guiar i extreure el bo i millor que tenen les persones. Per això, quan va morir el Carles, vam decidir que això havia de continuar viu entre nosaltres d’alguna manera. Entre nosaltres, aquí a la redacció i a l’empresa de l’ARA, i també entre els lectors, que han sigut molt fans del Carles”.

Militància per les persones

Amb l’impuls d’aquestes beques, el diari homenatja el doble compromís de Capdevila: posar les eines periodístiques al servei d’una activitat quotidiana però essencial, com és educar les noves generacions, i reivindicar la feina de “les persones que cuiden les persones”, com ell mateix ho definia quan parlava de la feina sovint anònima i discreta del personal sanitari que té cura dels pacients. A més, des del seu naixement, l’ARA ha volgut ser el diari de referència de la comunitat educativa. N’és una bona prova l’èxit del suplement Criatures dels dissabtes que, de fet, era l’adaptació en premsa d’un projecte que Capdevila mantenia en format web abans de la creació del diari.

“Per educar cal il·lusió, vocació i passió” era una de les frases més repetides del periodista. Reivindicava amb el cap ben alt la feinada apassionant que representa educar les criatures. I és per això que Capdevila exposava la feina d’educadors, experts, pares i fills d’una manera pròxima, coordinada, rigorosa i al mateix temps amena, sense defugir cap de les complexitats que caracteritzen el món de l’educació. Aquests ajuts volen donar continuïtat a la seva feina en favor de les persones que cuiden -o eduquen- les altres persones.