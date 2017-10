El creador de ‘Narcos’ farà una sèrie sobre la màfia de Harlem

Després d’explicar la història de Pablo Escobar i del narcotràfic colombià, Chris Brancato, guionista de Narcos, s’endinsarà en el món de Bumpy Johnson, un mafiós del Harlem dels anys 60. La sèrie, que durà per títol The godfather of Harlem (El padrí de Harlem), és una preqüela de la pel·lícula American gangster, dirigida per Ridley Scott i protagonitzada per Denzel Washington. Segons ha explicat el guionista, en aquesta ocasió l’actor principal de la nova ficció serà Forest Whitaker, guanyador d’un Oscar com a protagonista per L’últim rei d’Escòcia.

La sèrie explorarà la col·lisió entre el món criminal i el moviment de defensa dels drets civils, ja que Bumpy Johnson va ser molt amic de Malcom X, un dels líders de la reivindicació dels drets dels afroamericans als Estats Units. “És una oportunitat per examinar quina és la situació actual al país pel que fa als conflictes racials, però des del prisma del passat”, assegura Brancato. Bumpy Johnson va ser arrestat més de 40 vegades i va complir tres penes de presó per càrrecs relacionats amb el narcotràfic. Va morir l’any 1968 arran d’una crisi cardíaca.