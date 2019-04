Els creadors de 'Stranger things' aniran a judici per presumpte plagi

Ho han intentat aturar de totes les maneres, però finalment els creadors de 'Stranger things', els germans Duffer, hauran d'anar a judici per defensar-se de la demanda de plagi que va presentar l'abril del 2018 el director Charlie Kessler. El cineasta, que el 2012 va dirigir el curtmetratge 'Montauk', assegura que l'any 2014, durant el festival de Tribeca, va parlar amb els Duffer sobre la seva idea de convertir aquesta peça de sis minuts en un llargmetratge, que s'havia de titular 'The Montauk Project', sobre fenòmens paranormals que tenen lloc a l'entorn d'unes instal·lacions governamentals. Segons Kessler, 'Stranger things' seria una còpia de la seva idea.

'Stranger things' allarga la llista de sèries acusades de plagi

Entre altres coses, Kessler assegura que els Duffer van utilitzar el títol provisional de 'The Montauk Project' durant les fases inicials de creació de 'Stranger things', que s'ambientava a la ciutat del mateix nom de Long Island. De fet, l'any 2015, quan Netflix va anunciar el projecte dels Duffer, ho va fer amb el títol de 'Montauk' i l'acció tenia lloc a Long Island. Posteriorment, la sèrie va canviar de títol i va passar a ambientar-se en un poble d'Indiana.

Un jutge de Los Angeles va rebutjar aquesta setmana la possibilitat d'aturar el procés judicial o fer un judici sumari (que seria més curt) i ha decidit posar en marxa un judici oral que esclareixi si els germans Duffer van utilitzar l'argument de Kessler per fer la seva sèrie, un dels grans èxits de Netflix. El jutge ha argumentat que "hi ha poques proves verificades que acreditin l'originalitat de la idea" dels germans Matt i Ross Duffer. Els dos acusats asseguren que 'Stranger things' es va gestar molt abans que Kessler els expliqués la idea del seu futur llargmetratge.

El judici per presumpte plagi s'iniciarà dos mesos abans de l'estrena de la tercera temporada de 'Stranger things', que està prevista per al 4 de juliol. La nova entrega estarà ambientada a l'estiu del 1985 i incorpora nous personatges. Un d'ells és la Robin, interpretada per Maya Hawke (filla d'Uma Thurman i Ethan Hawke), una adolescent rebel i avorrida de la seva rutina.