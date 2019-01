Els creadors americans de 'The Office' volen parodiar l'exèrcit espacial de Trump

El passat mes de juny Donald Trump va anunciar que tenia intenció d'obrir una sisena branca de l'exèrcit, que treballaria a l'espai exterior. A l'espera de saber si efectivament tirarà endavant aquest exòtic projecte de militars astronautes o si es tractava de l'enèsima cortina de fum del president americà, el món de la televisió reacciona al projecte. En concret, ho han fet Greg Daniels i Steve Carell, els noms al darrere de l'adaptació americana de la sèrie 'The Office'. Segons han anunciat, la seva nova sèrie girarà al voltant de les persones encarregades de posar en marxa aquesta nova armada.

De moment, però, no hi ha ni títol ni data d'estrena. Només se sap que Netflix ha comprat el projecte, per bé que encara han d'afinar quants episodis es rodaran. Ni tan sols, de fet, hi ha guions escrits, així que el 'coming soon' ("Estrena aviat") anunciat per la plataforma cal prendre-se'l de manera poc literal. En un 'teaser' publicat a YouTube, la companyia explica que "l'objectiu d'aquesta nova branca és defensar els satèl·lits dels atacs i executar altres missions relacionades amb l'espai... o alguna cosa així. Aquesta és la història dels homes i dones que han d'entendre què és el que es vol".