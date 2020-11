RAC1 tindrà un nou programa de criança "contra els estereotips"

RAC1 estrenarà dissabte vinent a les tres de la tarda Criar bé, un nou programa de criança que vol "trencar estereotips, fer pinya i passar-ho bé". L'emissora del Grupo Godó defineix aquest nou espai com "un programa d'amor fet amb humor" que estarà presentat per Alba Carreres. Criar bé s'emetrà cada cap de setmana, el dissabte o el diumenge, de tres a quatre de la tarda –en funció dels partits de Lliga del Barça–. L'espai "està dirigit a tots els que estan farts que els diguin com es cria" i "pretén mostrar i normalitzar que cadascú cria i educa com pot i vol, i que no per això s'és millor o pitjor progenitor", explica l'emissora.

A part de Carreres, el programa comptarà amb les col·laboracions de Pol Mallafré i Àngela Monge (coneguts com els Mockufamily) i Pol Rodellar. Entre les seccions de Criar bé hi haurà El pare o mare de l'any, que convidarà els oients a explicar anècdotes desastroses a través de notes de veu i després es votarà la millor. També s'oferirà una agenda setmanal de plans de cap de setmana i entrevistes amb experts.