La cruïlla del PP: triar entre "tuteles" i "tuties"

'La Razón' ens regala una nova enquesta de la inefable NC Report. 'Business as usual': del que es tracta, aquesta vegada, és de deixar clar que Rajoy –l’excap del director, Francisco Marhuenda– mola més que Aznar. El que m’ha sorprès és el titular. Acostumat a la fredor d’un percentatge cuinat, el diari opta per prescindir de qualsevol número i afirmar a tota castanya: “Els votants volen un PP «sense tuteles ni 'tuties' »”. Moro per saber quina mena de preguntes han fet. M’imagino l’enquestador: “¿Vostè prefereix un PP amb tuteles però sense 'tuties' o bé sense tuteles però amb 'tuties'?” I veig la majoria demoscòpica, després de rumiar-ho una estona, exclamant a l’uníson: “No, no, el vull sense res: ni tuteles, ni 'tuties', escolti!” Als subtítols sí que es molesten en donar alguna xifra, comparant Aznar i Rajoy: guanya Rajoy, esclar.

En fi, els intents de la resta de diaris de Madrid per dir a Casado que s’allunyi de Vox i de la influència aznariana quedaven empal·lidits per la brillantor sondejadora del diari de Planeta. ‘El País’, per exemple, deia que “Aznar s’aparta de Vox i demana a Casado que sigui la veu de tots”, mentre que a ‘El Mundo’ no tenien tantes reserves amb míster Açores i obrien portada amb “Aznar beneeix Casado i adverteix contra «la moda estrident » de Vox”. S’ha de dir que el diari, després d’haver legitimat Vox com a soci possible a Andalusia, ara no s'està de res i recomana una estratègia (diguem-ne) de centre per al PP, amb un article del director titulat “Pablo Casado i la casa comuna de la dreta” i una entrevista amb Alberto Núñez Feijóo de la qual ha seleccionat la cita “Empetitir el PP seria un error, hem d’abraçar el centre més ampli”. Vista l’experiència andalusa, és obvi que es tracta de discurs buit: si torna a convenir pactar amb Vox, es pacta amb Vox. I, si no, que ho preguntin a les tuteles i a les ‘tuties’.