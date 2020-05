Cuatro converteix les entrevistes de feina en ‘reality’

Cuatro estrena aquest dimecres, a les 22.45 h, Job interview: estás contratado, un nou reality que converteix en matèria televisiva entrevistes de feina reals. Cada programa mostrarà dos processos de selecció de personal per a diferents empreses: un grup d’aspirants prèviament seleccionats perquè reuneixen els requisits del lloc de treball que s’ofereix es presentaran a l’entrevista de feina definitiva. Les càmeres mostraran com és la convivència entre ells a la sala d’espera, com actua cadascú durant la conversa amb els entrevistadors i com aquests posteriorment comenten les impressions que els ha generat cada candidat i deliberen fins a decidir qui mereix quedar-se la feina.

Al primer capítol, el xef Sergi Arola buscarà un segon de cuina per al seu restaurant madrileny i l’empresa de cotxes sense carnet Aixam oferirà una plaça de cap d’àrea. En pròximes entregues hi participaran, entre d'altres, la companyia hotelera Hilton i la marca d’electrodomèstics Electrolux.

Pablo Chiapella posarà la veu en off al programa, que conté “grans dosis d’emoció, tensió, intriga i humor” i que mostrarà “des del més absolut respecte” les motivacions dels entrevistats, diu Cuatro. Per interferir al mínim possible en el desenvolupament del procés, la cadena remarca que les càmeres estan situades “en llocs discrets”, de manera que es manté “la sensació d’intimitat” pròpia d’aquestes situacions.

El programa, produït per Warner Bros., adapta un format que ja s’ha emès al Regne Unit, Alemanya, Bèlgica i els Estats Units.