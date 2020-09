Els creadors de ‘Joc de trons’ tenen nou projecte a Netflix

David Benioff i D.B. Weiss ja tenen un nou projecte televisiu entre mans. Un any després de fitxar per Netflix, els creadors de Joc de trons han rebut llum verda per tirar endavant l’adaptació de la trilogia literària El problema de los tres cuerpos. Escrita per l’autor xinès Liu Cixin i publicada entre el 2006 i el 2010, es tracta d’una narració de ciència-ficció sobre el primer contacte entre la humanitat i una civilització extraterrestre.

“La trilogia de Liu Cixin és la història de ciència-ficció més ambiciosa que hem llegit. Porta els lectors en un viatge des dels anys 60 fins a la fi dels temps, des de la vida en aquest punt blau pàl·lid fins als distants límits de l’univers”, asseguren Benioff i Weiss, que escriuran la sèrie juntament amb Alexander Woo, el creador de The terror. Tots tres, a més, en seran productors executius, al costat dels actors Brad Pitt i Rosamund Pike i del director Rian Johnson ( Star wars: Els últims Jedi).

Cixin, que assessorarà l’equip de guionistes, explica que la seva obra “transcendeix el temps i els confins de les nacions, les cultures i les races” i “ens convida a considerar el destí de la humanitat en el seu conjunt”.