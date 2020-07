La Fiscalia demana presó per a l'humorista David Suárez per un tuit sobre la síndrome de Down

La Fiscalia de Madrid ha demanat que l’humorista David Suárez sigui condemnat a un any i deu mesos de presó per un polèmic tuit en què feia mofa de les persones amb síndrome de Down. A més, sol·licita que se li imposi una multa de 3.000 euros i que se l’inhabiliti per a feines relacionades amb l’educació i per a “l’exercici de la seva professió a les xarxes socials”, segons El Independiente.

El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas babas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de down. — David Suárez (@DavidSuarez_V) April 18, 2019

“L’altre dia em van fer la millor mamada de la meva vida. El secret va ser que la noia va fer servir molta bava. Algun avantatge havia de tenir la síndrome de Down”, va escriure Suárez a Twitter l’abril del 2019. Arran d’això, Vodafone el va acomiadar del programa Yu, no te pierdas nada, amb què col·laborava, i una entitat de defensa de les persones amb discapacitat el va denunciar.

Tot i que al novembre el cas va quedar arxivat, amb l’argument que la piulada quedava emparada pel dret a la llibertat d’expressió, fa tres mesos l’Audiència Provincial de Madrid va ordenar reobrir-lo. Segons la Fiscalia, el missatge és “humiliant i vexatori” i mostra “un evident menyspreu pel col·lectiu de persones amb síndrome de Down”.